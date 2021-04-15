Tatile giden özel otomobiliyle seyahat edebilecek mi!

Son dakika haberleri: Artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan yeni tedbirler dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Genelgede şehirlerarası seyahatle ilgili "Zorunlu hali bulunmayanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürelerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarıyla mümkün olacak" ifadeleri yer aldı.

Hal böyle olunca tatil satın alan vatandaşlar, "Tatile özel aracımla gidemeyecek miyim?" sorusunu sormaya başladı. Konuya Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) açıklık getirdi. Buna göre otel ya da bir acente üzerinden tatil satın alan vatandaşlar bunu ibraz etmeleri durumunda özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

TATİLİ İBRAZ ETMELİ

TGA Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Kalay, genelgenin ardından vatandaşların çok soru sorduğunu belirterek, "Burada bir karışıklık oluştu. Bir acente ya da otelden tatil satın alan vatandaşlarımız, bunu ibraz ederek özel araçlarıyla tatile gidebilecek. Sokağa çıkma yasağında özel araçla seyahat yasağı tatile gidiliyorsa uygulanmayacak" dedi.

KONTROL EDİLECEK

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

ZORUNLU HALLERDE İZİN VAR

Yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat sadece toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) yapılabilecek. Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişiler de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde bu araçlarla istedikleri zaman seyahat edebilecekler. Ancak "zorunlu hal" sayılabilecek durumlarda özel araçla seyahate kısıtlama süresince izin verilebilecek. Genelgeye göre zorunlu hal sayılabilecek durumlar ise şöyle:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan. Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan.

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen. 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler. ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri. Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler ve özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar özel araçla seyahat edebilecek. (Betül Alakent/Sabah)