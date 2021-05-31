Tatil Sezonu ile Beraber Kedi ve Köpek Otellerine Büyük İlgi

Havaların güzelleşmesiyle birlikte evcil hayvanına bakım yaptırmak isteyen veya tatile giderken kedi ve köpeğine uygun pansiyon almak isteyenlerin sayısı arttı. Türkiye’nin en büyük online hizmet platformu Armut.com, pet hizmetlerinde yaşanan hareketliliği inceledi. Mayıs ayında, Nisan ayına oranla Kedi Otel Pansiyonu taleplerinde %66, Köpek Oteli Pansiyonunda ise %30 oranında artış görüldü. Pet Kuaförü servisinde talepler %45 artarken, kedisine bakım yaptıranların oranında %23’lük bir artış yaşandı. Bu yılın ilk beş ayı ile pandeminin hüküm sürdüğü 2020 yılının ilk 5 ayı karşılaştırıldığında ise, tüm pet servislerinde %128’lik bir talep artışı görüldü.

Pet kuaföründe en çok kedilerin bakımı yaptırılıyor

Armut.com’un yaptığı incelemeye göre, bu yıl pet kuaförü hizmeti için gelen taleplerin %60’tan fazlasının kediler için gerçekleştiği görüldü. Kedi severler, kedisine en çok makine tıraşı yaptırırken, tercih ettikleri diğer hizmetler ise; tırnak kesimi, banyo ve kulak temizliği oldu.