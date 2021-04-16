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Taşıdığı tabutun direği elinde kalınca Fatih Terim şaşkınlık yaşadı

Adana’da eski su topu sporcusu 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal’ın cenaze törenine katılan Fatih Terim, cenazeyi taşıdığı sırada tabutun direği elinde kalınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Güncel 16.04.2021, 21:36
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Adana Demirspor'un eski su topu oyuncularından 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti. İlhan Demirdal için düzenlenen cenaze törenine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yer aldı.
Cenaze namazının ardından, Fatih Terim İlhan Demirdal'ın tabutunu omuzladı. Cenazeyi taşıdıkları sırada tabutun direği Fatih Terim'in elinde kaldı. Fatih Terim, direk elinde kalınca büyük şaşkınlık yaşadı. Daha çevredekilerin yardımı ile direk tekrardan yerine oturtuldu.

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