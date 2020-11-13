Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "çürük elma" açıklaması

Kayseri’nin Yahyalı ilçesindeki bir depoda toplanan çürük elmaların görüntüsünü paylaşan tüccar, sosyal medyada paylaştığı videoda çürük elmaların meyve suyu yapılacağını söyledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepki toplamasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı. Görüntüleri paylaşan kişi ise o görüntüleri sosyal medya hesabından sildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır. Bakanlığımız halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle müsaade etmeyecektir. Konu detaylıca araştırılıp ilgili birimlerimiz gereken çalışmayı ivedilikle yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir depoda toplanan çürük elmaların görüntüsünü paylaşan tüccar, sosyal medyada paylaştığı videoda çürük elmaların meyve suyu yapılacağını söylemişti. Yahyalı ilçesindeki bir depoda tüccar tarafından çekildiği iddia edilen görüntülerde, onlarca kilo çürük elma yer almıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çürük elmaların fabrikalara meyve suyu yapılmak üzere gönderildiği ifade edilmişti.