Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Artvin'in Yusufeli İlçesini Ziyaret Etti

Yusufeli Barajında gövde betonlamasını bitirdik. Şimdi geriye köy yolları, ondan sonra yolların, tünellerin, viyadüklerin bitmesi ve aynı zamanda yeniden yerleşim yerine de vatandaşlarımızın taşınması kalıyor.

Yusufeli Barajı 2 milyar metreküplük bir baraj. 2 milyar metreküplük bir barajınız olunca en az bir sene, 1-1,5 sene biz bunun dolmasını bekleyeceğiz ama en geç 2023'e varmadan veya 2023 başıyla beraber de artık barajımızda enerji üretmeye başlayacağız. Ürettiğimiz enerji ne olacak? En az bir Antalya kentini aydınlatacak kadar bir enerji ortaya çıkacak. Senelik 2 milyar kilovatsaat, Türkiye ekonomisine 2 milyar lira senede katkısı olacak. Çok çok önemli, nadide bir barajımız. Bu 275 metre yükseklik 100 katlı bir gökdelen demek. Bu 275 metre yükseklik bir Eyfel Kulesi'nden çok az daha kısa, büyük bir bina, çok büyük bir yapıt, çok büyük bir eser demek. Bu anlamda Türkiye'ye çok büyük bir katkısı olacak. Türkiye'nin elektriğinin en azından yüzde 2,5-3'ünü daha üretecek."

Bakan Pakdemirli baraj şantiyesindeki incelemelerinin ardından Yusufeli Yeni Yerleşim yerine geçerek burada ağaç dikimi gerçekleştirdi. Yeni Yerleşim yerindeki ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi alan Pakdemirli daha sonra Yusufeli Belediyesini ziyaret etti. Belediye ziyareti sonrasında Yusufeli Barajı şantiyesinde ilgililerin katılımıyla ve Bakan Pakdemirli’nin Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrasında Pakdemirli bölgeden ayrıldı.

Ak Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta yaptığı değerlendirmede;” Bugün Sayın Bakanımız ile birlikte Çoruh nehrinin yeni göz bebeği Yusufeli Barajımızı ve yeni yerleşim yerimizi ziyaret ettik. Çalışmaları yerinde inceleyerek gördüğümüz eksiklikleri kendilerine ilettik. İnşallah önümüzdeki süreçte tüm inşaat çalışmaları hızla bitirilerek yeni ilçe yerimize taşınacağız. ”dedi.

Ziyareti değerlendiren Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin;” Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’yi ilçemizde ağırlamaktan büyük kıvanç duyduk. Sayın Bakanımız görevi başladığından itibaren ilçemizde inşası devam eden Yusufeli Barajımızı yakından takip ediyor. Belirli periyotlarla ilçemize gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Bugün de Sayın Bakanımızın iştirakleri ile Baraj şantiyemizi ve yeni yerleşim yerimizi dolaştık. Gördüğümüz eksiklileri Sayın Bakanımıza bizzat ileterek çözüm noktasında önerilerimizi sunduk. Sayın Bakanımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Bakan Pakdemirli’ye ziyareti sırasında Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, İlgili Genel Müdürler, Ak Parti Artvin İl Başkanı Fatih Tahtalı, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Yusufeli Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Alkan, MHP Yusufeli İlçe Başkanı Hüseyin Çakaloğlu, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak, İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Hallaç ve diğer ilgililer eşlik etti.