Tarihte bugün yaşanan olaylar neler?
29 Aralık'ta yaşanmış doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olaylar neler? 29 Aralık tarihinde hangi önemli olaylar yaşandı, kim doğdu, kim öldü?
29 Aralık'ta Meydana Gelen Olaylar
1845 - Teksas, ABD'nin 28. eyaleti oldu.
1890 - Yaralı Diz Katliamı adı verilen olayda ABD askerleri 62'si kadın ve çocuk en az 153 Kızılderili öldürdüler.
1921 - İsmet Paşa'nın komutası altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya'da Milli Kuvvetlere karşı saldırıya geçti.
1941 - NBC, Türkçe radyo yayınına başladı.
1964 - Süleyman Demirel, AP'nin ilk genel başkanı Ragıp Gümüşpala'nın ölümü üzerine, partinin genel başkanı seçildi.
1967 - Kıbrıs Türk toplumu adada ayrı bir yönetim ilan etti. Dr. Fazıl Küçük başkanlığında 10 kişilik bir kabine kuruldu.
1976 - Bursa TOFAŞ otomobil fabrikası'nda Murat 131'in imalatına başlandı.
1978 - İran'da muhalefet lideri Şahpur Bahtiyar başbakan oldu.
1983 - Türk Parasını Koruma Kanunu değiştirildi. Döviz alım satımı serbest bırakıldı döviz bulundurmak artık suç değil.
1984 - Hindistan'da 31 Ekim'de öldürülen Başbakan İndira Gandhi'nin yerine oğlu Rajiv Gandhi geçti.
1985 - Lübnan'da on yıllık iç savaşa son veren barış antlaşması, müslüman ve hırıstiyan dini liderleri tarafından Suriye'nin başkenti Şam'da imzalandı.
1989 - Yazar Vaclav Havel, Çekoslovakya Devlet Başkanı seçildi. 40 yıl aradan sonra ilk komünist olmayan aday.
1990 - 1961 yılında işletmeden kaldırılan tramvay, İstiklal Caddesi'nde çalışmaya başladı.
1992 - Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, yazar Yaşar Kemal'e verildi.
1994 - Türk Hava Yolları'nın Mersin uçağı Van seferini yaparken düştü 59 kişi öldü, 22 kişi yaralı.
1995 - Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak krizi çıktı.
1996 - Guatemala'da 36 yıldır süren sivil çatışmalara, gerilla güçleri ile hükümet liderleri arasında imzalanan antlaşmayla son verildi.
1998 - Khmer Rouge liderleri, Kamboçya'da 1970'de bir milyon kişinin hayatına mal olan soykırım için özür diledi.
29 Aralık'ta Doğan Ünlüler
1808 - Andrew Johnson, ABD`nin 17. başkanı (ö. 1875)
1861 - Necip Asım Yazıksız, Türk dilbilimci, tarihçi (ö. 1935)
1920 - Josefa İloilo, Fiji devlet başkanı (ö. 2011)
1938 - Jon Voight, Oscar Ödüllü ABD'li aktör
1946 - Marianne Faithfull, İngiliz şarkıcı ve sinema oyuncusu
1947 - Cozy Powell, İngiliz baterist (ö. 1997)
1950 - Edip Akbayram, Türk müzisyen
1972 - Leonor Varela, Şili'li oyuncu
1972 - Jude Law, İngiliz oyuncu
1976 - Katherine Moennig, ABD'li sinema oyuncusu.
1976 - Danny R. McBride, ABD'li aktör, yazar ve film yapımcısı.
1988 - Agnes Szavay,Macar tenisçi
1995 - Ross Lynch, ABD'li şarkıcı.
29 Aralık'ta Ölen Ünlüler
1703 - II. Mustafa, Osmanlı padişahı (d. 1664)
1743 - Hyacinthe Rigaud, ressam (d. 1659)
1825 - Jacques-Louis David, Fransız ressam (d. 1748)
1891 - Leopold Kronecker, Alman matematikçi ve mantıkçı (d. 1823)
1926 - Rainer Maria Rilke, Avusturya'lı şair (d. 1875)
1941 - Fikret Şadi Karagözoğlu, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1890)
1957 - Necip Celal Antel, ilk Türk tango bestecisi (d. 1908)
1986 - Harold Macmillan, eski Birleşik Krallık başbakanlarından (d. 1894)
1986 - Andrey Tarkovski, Rus film yönetmeni, yazar ve aktör (d. 1932)
1989 - Süreyya Ağaoğlu, Türkiye'nin ilk kadın avukatı (d. 1903)
2007 - Phil O'Donnell, İngiliz futbolcu (d. 1972)