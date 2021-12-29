Tarihte bugün yaşanan olaylar neler?

29 Aralık'ta Meydana Gelen Olaylar

1845 - Teksas, ABD'nin 28. eyaleti oldu.

1890 - Yaralı Diz Katliamı adı verilen olayda ABD askerleri 62'si kadın ve çocuk en az 153 Kızılderili öldürdüler.

1921 - İsmet Paşa'nın komutası altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya'da Milli Kuvvetlere karşı saldırıya geçti.

1941 - NBC, Türkçe radyo yayınına başladı.

1964 - Süleyman Demirel, AP'nin ilk genel başkanı Ragıp Gümüşpala'nın ölümü üzerine, partinin genel başkanı seçildi.

1967 - Kıbrıs Türk toplumu adada ayrı bir yönetim ilan etti. Dr. Fazıl Küçük başkanlığında 10 kişilik bir kabine kuruldu.

1976 - Bursa TOFAŞ otomobil fabrikası'nda Murat 131'in imalatına başlandı.

1978 - İran'da muhalefet lideri Şahpur Bahtiyar başbakan oldu.

1983 - Türk Parasını Koruma Kanunu değiştirildi. Döviz alım satımı serbest bırakıldı döviz bulundurmak artık suç değil.

1984 - Hindistan'da 31 Ekim'de öldürülen Başbakan İndira Gandhi'nin yerine oğlu Rajiv Gandhi geçti.

1985 - Lübnan'da on yıllık iç savaşa son veren barış antlaşması, müslüman ve hırıstiyan dini liderleri tarafından Suriye'nin başkenti Şam'da imzalandı.

1989 - Yazar Vaclav Havel, Çekoslovakya Devlet Başkanı seçildi. 40 yıl aradan sonra ilk komünist olmayan aday.

1990 - 1961 yılında işletmeden kaldırılan tramvay, İstiklal Caddesi'nde çalışmaya başladı.

1992 - Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, yazar Yaşar Kemal'e verildi.

1994 - Türk Hava Yolları'nın Mersin uçağı Van seferini yaparken düştü 59 kişi öldü, 22 kişi yaralı.

1995 - Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak krizi çıktı.

1996 - Guatemala'da 36 yıldır süren sivil çatışmalara, gerilla güçleri ile hükümet liderleri arasında imzalanan antlaşmayla son verildi.

1998 - Khmer Rouge liderleri, Kamboçya'da 1970'de bir milyon kişinin hayatına mal olan soykırım için özür diledi.

29 Aralık'ta Doğan Ünlüler

1808 - Andrew Johnson, ABD`nin 17. başkanı (ö. 1875)

1861 - Necip Asım Yazıksız, Türk dilbilimci, tarihçi (ö. 1935)

1920 - Josefa İloilo, Fiji devlet başkanı (ö. 2011)

1938 - Jon Voight, Oscar Ödüllü ABD'li aktör

1946 - Marianne Faithfull, İngiliz şarkıcı ve sinema oyuncusu

1947 - Cozy Powell, İngiliz baterist (ö. 1997)

1950 - Edip Akbayram, Türk müzisyen

1972 - Leonor Varela, Şili'li oyuncu

1972 - Jude Law, İngiliz oyuncu

1976 - Katherine Moennig, ABD'li sinema oyuncusu.

1976 - Danny R. McBride, ABD'li aktör, yazar ve film yapımcısı.

1988 - Agnes Szavay,Macar tenisçi

1995 - Ross Lynch, ABD'li şarkıcı.

29 Aralık'ta Ölen Ünlüler

1703 - II. Mustafa, Osmanlı padişahı (d. 1664)

1743 - Hyacinthe Rigaud, ressam (d. 1659)

1825 - Jacques-Louis David, Fransız ressam (d. 1748)

1891 - Leopold Kronecker, Alman matematikçi ve mantıkçı (d. 1823)

1926 - Rainer Maria Rilke, Avusturya'lı şair (d. 1875)

1941 - Fikret Şadi Karagözoğlu, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1890)

1957 - Necip Celal Antel, ilk Türk tango bestecisi (d. 1908)

1986 - Harold Macmillan, eski Birleşik Krallık başbakanlarından (d. 1894)

1986 - Andrey Tarkovski, Rus film yönetmeni, yazar ve aktör (d. 1932)

1989 - Süreyya Ağaoğlu, Türkiye'nin ilk kadın avukatı (d. 1903)

2007 - Phil O'Donnell, İngiliz futbolcu (d. 1972)