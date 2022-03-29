Tarihi görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Tüm uluslararası platformlarda iki tarafın (Ruysa-Ukrayna) da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan kollayan gözeten, adilane bir yaklaşım sergiledik.

Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık.

Barış ve istikrar için sorumluluktan kaçınmadık. Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasınadır.

Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışa zemin hazırlıyorsunuz.