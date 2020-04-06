Tarih belli oldu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman ödeniyor?

Ramazan Bayramı'nda 12 milyon emekliye bayram ikramiyesi verilecek.

Bakanlık daha önce emeklilere verilecek promosyonun 7-11 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu.

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceğine ilişkin takvim de kesinleşti.

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi Alacak.



Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;



???????? 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

???????? 20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

???????? 23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

???????? 25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,



4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.