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Tarih belli oldu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman ödeniyor?

12 milyon emekliye verilen 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu. Bağ-kur ve Emekli Sandığı'ndakiler için ödeme yapılacak tarih de açıklandı.

Tarih belli oldu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman ödeniyor?

12 milyon emekliye verilen 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu. Bağ-kur ve Emekli Sandığı'ndakiler için ödeme yapılacak tarih de açıklandı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 22:25
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Tarih belli oldu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman ödeniyor?

Ramazan Bayramı'nda 12 milyon emekliye bayram ikramiyesi verilecek. 

Bakanlık daha önce emeklilere verilecek promosyonun 7-11 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. 

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceğine ilişkin takvim de kesinleşti. 

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi Alacak.

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

???????? 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,
???????? 20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,
???????? 23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,
???????? 25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.

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