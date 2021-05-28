Tansu Çiller ve Sedat Peker görüştüklerinde ne konuştular?

Tansu Çiller'in danışmanlığını yapan Memduh Bayraktaroğlu Artı TV'de yayınlanan Haber Aktüel programında Petek Atıcı Türkmen'e görüşmenin kendi evinde olduğunu söyledi.

Bayraktaroğlu, 2001 yılında yapılan görüşmeyi, "Özer Çiller, Tansu Hanım'ın Sedat Peker'le görüşmek istediğini söyledi bana. ANAP içinde çok sayıda tanıdığı varmış. Onu seven sayan milletvekili varmış. O milletvekilleriyle görüşsün; Doğru Yol Partisi'ni anamuhalefet partisi haline getirelim, ondan sonra da MHP'nin yerine hükümete biz girip destek olalım istiyorlardı, amaçları oydu" diyerek anlattı.

Peker'i 1998 yılında 'gazeteci' kimliğiyle cezaevinde ziyaret ettiğini ve ilerleyen zamanda görüşmelerinin sürdüğünü belirten Bayraktaroğlu, görüşmenin kendisinin evinde yapılmasını da Peker'in istediğini söyledi.

"Ben bunun için ifade de verdim" diyen Bayraktaroğlu, görüşmenin bir sır olmadığını ve herkes tarafından bilindiğini ancak neden şimdi tekrar gündeme geldiğini anlayamadığını söyledi. Bayraktaroğlu, Özer Çiller-Sedat Peker görüşmesinin yalnızca ilk 5 dakikasında orada olduğunu, daha sonrasında ne konuşulduğunu bilmediğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de konuşan Bayraktaroğlu, "Soylu, DYP'de hiç istemediğim bir adamdı. 'Bu adamı siyasete sokmayın, bu çocuk Türkiye'nin başına bela olur' diyen adamım" ifadesini kullandı.