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Tansu Çiller "İdlib'de ne işimiz var?" diyenlere yanıt verdi

Özel bir oturumda katılımcılara hitap eden eski başbakanlardan Tansu Çiller, "İdlib'de ne işimiz var?" diyenlere "Eğer onlar olmazsa içeriyi korumanız mümkün değildir. Onu güney sınırımıza taşırsanız ve içerde yaparsanız daha çok evlat ölür" sözleriyle yanıt verdi.

Tansu Çiller "İdlib'de ne işimiz var?" diyenlere yanıt verdi

Özel bir oturumda katılımcılara hitap eden eski başbakanlardan Tansu Çiller, "İdlib'de ne işimiz var?" diyenlere "Eğer onlar olmazsa içeriyi korumanız mümkün değildir. Onu güney sınırımıza taşırsanız ve içerde yaparsanız daha çok evlat ölür" sözleriyle yanıt verdi.

04 Mart 2020 Çarşamba 17:00
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Tansu Çiller "İdlib'de ne işimiz var?" diyenlere yanıt verdi

Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller, Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) düzenlenen Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Kadını Özel Oturumu'nda katılımcılara hitap etti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiller, "Diyorlar ya 'İdlib'de ne yapıyoruz' diye. Eğer onlar olmazsa içeriyi korumanız mümkün değildir. Onu güney sınırımıza taşırsanız ve içerde yaparsanız daha çok evlat ölür, ülke daha çok zarar görür, daha çok bedel öderiz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BİRLİK BERABERLİK GÜNÜDÜR"

İdlib'deki şehitlerin herkesin yüreğini dağladığını belirten Çiller, "Bugün metin olma ve birlik olma günüdür, her şeyden çok onun için bugün milli bir şuurla bütünleşme ruhuyla buradayım. Aslında bugün sadece yakın tarihimizden değil gelecekten ve kadınımızın geleceğinden bahsetmek isterdim ama bugünün ruhu budur. Bugün birlik ve beraberlik günüdür" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN İSTENENLER SON DERECE DOĞRUDUR"

Çelik Harekatı ile 1995'te Irak sınırından 60 kilometre içeri girildiğini ve güvenli bir bölge oluşturulduğunu anımsatan Çiller, "Dolayısıyla bugün istenenler son derece doğrudur, son derecede yerindedir" dedi.

Son Güncelleme: 04.03.2020 17:12
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