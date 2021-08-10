Tanju Özcan'dan sosyal medya şarlatanı Afgan mülteciye çok sert yanıt

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturasının Türk vatandaşlarına göre daha pahalı olması gerektiğini söyledi.

Bir Afgan sosyal medya kullanıcısı da Tanju Özcan'a ve Türk gençlerine hakaret ederek, Türklerin kültürlerinin bozulduğunu ifade etti.

Sunatullah Saadat... Gazeteci maskesi takmış, basit bir ABD ajanı. Ülkemizde cirit atan CIA ajanlarından sadece biri.

Bakın arkadaşa; öyle mazlum, öyle mağdur, öyle mahzun ki, memleketimi 'Hizaya getirilmesi gereken kâfir' bir ülke olarak işaret ediyor ve kendileri gibi ahlak ve ilim sahibi olmamızı öneriyor.

Vah benim güzel ülkem. Ne hale getirdiler…

Bu zavallı ajanın bana ve milletime söylediği sözleri, ipini elinde tutan emperyalist ABD yönetimine iade ediyorum. Aynı zamanda o sözlerin muhattabı daha çok; beni ırkçı, bunları Türk vatandaşı yapmaya çalışanlardır.

Kim bunlar; siz onları çok iyi biliyorsunuz.

Arap sevicilerden, Fetöcü'lere, PKK'lılardan abdestli kapitalistlere; tatlı su solcularından, akvaryum milliyetçilerine…Beni kınamak için yarışa yarışa sıraya geçenler..Yani ABD emperyalizmin son uşakları.

ABD emperyalizminin ülkemdeki yeni hain planını deşifre ettiğim için bu kadar hakaret işittim.

NE DEMİŞTİ ?

Çektiği videoda Afgan sosyal medya kullanıcısı, "Sen bize diyorsun ki 'geride kalan, eğitimsiz'. Sizin ülkenizde gençler hangi halde? Gece gündüz akşama kadar Bigo'da göğüslerini göstererek para kazanan sizin genciniz değil mi? 5 lira için 10 lira için hangi işleri yapmıyorlar? Sen bir başkan olarak Google'e Bigo live Türkiye diye yaz. Çıplak karılar çıkıyor. Bizim ülkemiz savaşla bozmuşlarsa sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar. 1000 tane cami var Türkiye'de namaz kılan var mı? Niye bu kadar ayrımcılık ya?" diye konuşmuştu.

KAYNAK:HABER3.COM