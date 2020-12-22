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Tanesi 20 liraya aşk meyvesi alır mısınız?

Tropikal bir meyve olan çarkıfelek, bir diğer adıyla passion fruit olan meyve üreticinin yeni geçim kaynağı oldu. Tanesi 20 liraya kadar alıcı bulan meyvenin uykusuzluk, depresyon ve strese iyi geldiği biliniyor. Harmin, harmol, harman ve passiflora adı verilen alkaloitleri; flavon, glisosit ve sterol adlı maddeleri de içeren meyvenin en önemli özelliklerinden biri de toprakla buluştuktan 7 ay sonra meyve vermesi.

Güncel 22.12.2020, 11:48
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Tanesi 20 liraya aşk meyvesi alır mısınız?

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Bekir Kara, çalıştığı otelin golf sahasında tesadüfen tanıştığı meyveyi yetiştirmeye karar verdi. Kara, kurduğu sera ile AR-GE çalışmaları sonucu yetiştirdiği çarkıfelek (passion fruit) meyvesini Avrupa ülkelerine pazarlamayı hedefliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında diktiği passiflora fideleri 7 ay sonra ilk meyvelerini verdi. Bir ya da iki hafta sonra tamamen olgunlaşmış hale gelecek meyveler hasat edilecek.

200 fideden 3 bin meyve

Antalya'nın doğusu, batısı her tarafının tropik meyveler için uygun iklime sahip olduğunu söyleyen Bekir Kara, "Yaklaşık 2.5 dönüme, bu meyvelerden 400 tane ekmiştim. Yazın 200 tanesi sıcağa dayanamayarak öldü. Fakat geriye kalan 200 tanesi yaklaşık 3 bin adet meyve verdi. Çalıştığım otelin golf sahasında passiflora (Çarkıfelek) ağacı vardı. Esasen bizim peyzaj müdürü, çiçekleri için oraya dikmişti. Bu meyvenin çok güzel çiçeği olur. Bu esnada ben onun yenilebilir bir meyve olduğunu öğrendim. Bu meyvenin en büyük özelliklerinden biri, günde bir tane yediğiniz zaman, akşama kadar kesinlikle sinirlenmiyorsunuz. Çağımızın en büyük problemi baktığımız zaman sinir stres. İnsanlar, böyle bir pandemi döneminde, finansal sorunların olduğu bir dünyada, insanlar için bence en güzel şey, doğal stres meyvesi. Diğer bir adı da stres meyvesi olarak da bilinir. Uyku problemleri olanlar için çok iyi geliyor" dedi.

Çarkıfelek meyvesinin yetiştirmesindeki asıl amacının çevre de üretim yapan çiftçilere tanıtmak olduğunu belirten Kara, "Pandemi döneminde çiftçilerimiz iyi para kazanıyor. Pandemi olmadan önceki dönemleri hatırlıyorum, bir yıl kazanıyordu, bir yıl kaybediyordu. O yüzden çiftçilerimizin her zaman riskli bir durumu var. Böyle bir bitkiyi deneyip göze alamıyorlar. O yüzden ben buna karar verdim. Çevre köylerden insanlar gelip bakıyorlar meyvemize. Zaman zaman sonuç alıp alamayacağımı merak ediyorlar. Onlar da gördü ki bu meyve burada yetiştirilebiliyor. Dolayısıyla o risk ortadan kalktı. Biz burada bu meyveden verim aldıktan sonra tropik meyve olan bu meyveye yoğunlaşacaktır" dedi.

Hedef ihracat

Pazarlama aşamasında yapmak istediklerini paylaşan Kara, "Bu meyve ülkemizde az tanınan bir meyve. Zamanla tanınacağına inanıyorum. İnsanlar bunu yetiştirmeye başladıkça pazarda halkımıza ulaştıracağımızı düşünüyorum. Mesela Kuzey Avrupa ve ülkelerine ihraç ettiğimiz zaman tanesini 15-20 dolardan satabilirsiniz. İç piyasada ise bu meyvenin tanesi 15-20 lira civarında. Faydalarını göz önünde bulundurduğumuz zaman çok da pahalı bir meyve değil adeta bir ilaç" diye konuştu.

100 gramında 10,4 gram lif bulundurmasıyla günlük lif ihtiyacının yüzde 28'ini karşıladığı düşünülen ve ana vatanı Güney Amerika'da olan meyvede A ve C vitaminlerinden zengin oluşuyla antioksidan görevi görüyor. Bu özelliğiyle kilo verilmesine de yardımcı olan meyve depresyon, stres ve uykusuzluğa iyi geliyor. Kalorisinin ve şeker seviyesinin düşük olması nedeniyle diyabet hastalarının da tüketebileceği bir meyve olarak biliniyor.

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