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Tampon bölgedeki DEAŞ'lı terörist ülkesine gönderildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ara bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste ilişkin, ''Biraz önce uçakla sınır dışı edildi'' dedi.

Tampon bölgedeki DEAŞ'lı terörist ülkesine gönderildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ara bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste ilişkin, ''Biraz önce uçakla sınır dışı edildi'' dedi.

15 Kasım 2019 Cuma 16:46
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Tampon bölgedeki DEAŞ'lı terörist ülkesine gönderildi

Ürdün uyruklu ABD vatandaşı YTS Muhammad Darwis B.'nin, tampon bölgedeki bekleyişi sona erdi.

Türkiye'nin Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede 5 gün bekleyen DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderildi.

SINIR DIŞI EDİLDİ
Türkiye'nin sınır dışı etmesi sonrası Yunanistan'ın ülkesine kabul etmediği ABD vatandaşı yabancı terörist Muhammad Darwis B hakkında İçişleri Bakanı Soylu,  "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi." dedi.

"SORGULAMA SÜRÜYOR"
DEAŞ'ın yakalanan önemli ismiyle ilgili Bakan Soylu, "Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor." diye konuştu.

Öte yandan 2 Alman uyruklu terörist daha ülkelerine gönderildi.

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