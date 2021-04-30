Tam kapanmanın ilk gününde yaşanan trafik korkutuyor!

Türkiye genelinde alınan tam kapanma kararının ardından emniyet güçleri, sabah erken saatlerde şehrin birçok noktasında trafik kontrol noktaları oluşturdu. Ancak birçok insan aracıyla birlikte dışarı çıkınca, E-5'te kontrol noktalarının da etkisiyle artan trafik yoğunluğu dikkat çekti.

E-5 Küçükçekmece - Avcılar arasında her iki yönde yaşanan trafik yoğunluğu, normal günleri aratmadı. Avcılar ve Küçükçekmece girişlerinde bulunan kontrol noktalarının da etkisiyle gitgide yoğunlaşan trafik, drone ile havadan görüntülendi.