Tam kapanmada online market alışverişleri yüzde 35 arttı

Pandemiyle birlikte online market alışverişlerine olan talep her geçen gün artmaya devam ediyor. Apsiyon Market üzerinden 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan online alışverişlere bakıldığında, bir önceki ayın aynı dönemine kıyasla tam kapanma döneminde yüzde 35 artış yaşandığı görünüyor.

Tam kapanma döneminde talep artışı yaşandı

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Apsiyon CEO’su ve Kurucu Ortağı Kudret TÜRK, “İnsan odaklı yapımızla pandeminin ilk döneminde; kullanıcılarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Apsiyon Market’i hayata geçirdik. Bu hizmetimiz pandemide, özellikle kısıtlama günlerinde yoğun bir ilgi gördü. Apsiyon kullanıcılarının bulaş riskinden uzak şekilde, temel ihtiyaçlarını karşıladığımız online marketimiz, tam kapanma döneminde de adeta insanların kurtarıcısı oldu. 17 günlük tam kapanma döneminde, bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 35’lik kullanım artışı yaşandı. Bu rakamlar bizim ve sunduğumuz hizmetlerin insan hayatına ne denli dokunduğunun ve amacımıza ne denli odaklandığımızın da göstergesi oluyor” diye konuştu.