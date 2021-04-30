Tam kapanmada bu ürünlerin satışı yasak...

Türkiye'de tam 17 gün sürecek olan tam kapanma dün akşam 19:00 itibari ile başladı. Bazı illerdeki marketlerde gıda ve temizlik dışı bazı ürünlerin satışına yasak getirildi. İşte o iller...

KOCAELİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde kent genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirdi.

İlave tedbirlere ilişkin toplantıda alınan kararlar Kocaeli Valiliğinin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan iş yerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Söz konusu kurul kararında, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

KÜTAHYA

Öte yandan benzer bir karar Kütahya'dan da geldi. Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde il genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirdi.

İlave tedbirlere ilişkin toplantıda alınan kararda, ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satan işletmeler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda kapalı olduğundan, marketlerde bu ürünler için müşteri yoğunluğu olabileceği belirtildi.



Bu doğrultuda, salgın riskinin azaltılması amacıyla açık olan marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların veya bu ürünlerin bulunduğu katların tam kapanma sürecinin bitimine kadar önlerine bant çekilerek satışa kapatılmasına karar verildi.

Alınan karar, resmi yazıyla kentteki marketlere tebliğ edildi.

KASTAMONU

Ayrıca, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kastamonu Valiliğine dilekçe ile başvurarak market reyonlarında ayakkabı, kırtasiye, hırdavat gibi bölümlerin kapatılmasını talep etti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanlığı ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tüm Türkiye genelinde uygulanacak olan tam kapanma sürecinde açık olacak olan marketlerle ilgili talepte bulundu. KATSO Oğuz Fındıkoğlu ile KESOB Başkanı Dursun Ergin imzası taşıyan dilekçede, Kastamonu Valiliğinden market reyonlarının gıda ürünleri dışında sattığı bölümlerin kapatılması talep edildi.

Kastamonu Valiliğine sunulan dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ilimiz ayakkabı, kırtasiye, zücaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmeler kapalı olacağından haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açık olan marketlerin bu ürün reyonlarının veya bunların bulunduğu katların 17 Mayıs tarihinde kadar satış yapmaması yönünde bir karar alınması hususunu arz ederim"

KARS

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, zincir marketlerde ayakkabı, kırtasiye, zücaciye, hırdavat ve giyecek ürünlerinin satışı yasaklandı.

Vali Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde kent genelinde alınması gereken ilave tedbirler değerlendirildi.

Bu kapsamda, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kentte faaliyet yürüten zincir marketlerde ayakkabı, kırtasiye, zücaciye ve giyecek satışının yasaklanması kararı alındı.

Alınan karar, resmi yazıyla kentteki marketlere tebliğ edildi.