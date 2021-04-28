Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alınmasının duyurmasının ardından iki gündür İstanbul'un birçok noktasında yoğunluk oluştu. Kapanmaya bir gün kala vatandaşlar alışveriş için Eminönü’ne akın etti.

Bayram sonrasına kadar kısıtlamanın devam edecek olmasıyla erkenden bayram alışverişini yapan vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı. Yaşanan alışveriş yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.





“Eminönü’nde alışveriş yapmaya alışığız”

Eminönü’nde alışveriş yapmaya alışık olduğunu söyleyen Celal Yılmaz, “Şeker ve mutfak ihtiyaçlarını almaya geldik. Kısıtlamada marketler açık ama biz Eminönü’nde alışveriş yapmaya alışık olduğumuz için geldik. Bu taraflara Beykoz’dan geliyoruz” dedi.





“Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz”

Sosyal mesafeye dikkat etmeye çalıştığını kaydeden Çiçek Küçük Seren, “Kahve ve peynir aldım. Normalde çalışıyorum bugün boş günümdü. Tesadüfen denk geldi aslında kısıtlamaya da uymaya devam ediyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ve kurallara uyuyoruz. Bayramda çalışıyoruz, bayram alışverişi değil de tamamen ihtiyaca yönelik alışveriş yaptım” şeklinde konuştu.