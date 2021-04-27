Tam kapanma kararları tek yön aramalarını %93 arttırdı

Memleketine, yazlığına ya da ailelerinin yanına gitmek isteyenlerin, şehirler arası seyahatin özel izne bağlı olacağı 29 Nisan öncesi yolculuk yapmak için aramalarını hızlandırdığını belirten Hacıbayramoğlu, “Tam kapanma açıklamalarıyla beraber Enuygun’da yapılan uçak bileti aramaları 6,5 kat, otobüs bileti aramaları da 15 kat arttı. Uçak biletinde İzmir, İstanbul, Van, Diyarbakır, otobüs biletinde ise Ankara, İstanbul, Van, İzmir ve Adana en çok bilet araması yapılan şehirler oldu. Bu günler için bilet satın alanların %93’ü tek yönlü ve %87’si de tek kişilik bilet satın almayı tercih etti. Olası durumlara karşı biletinizi koşulsuz iptal edebileceğiniz Bilet İptal Güvencesi’ni tercih edenlerin sayısı da ikiye katlandı” açıklamasında bulundu.

Otel ve uçak rezervasyonu bulunanlar ne yapacak?

29 Nisan akşamından 17 Mayıs sabahına kadarki süre için daha önce Enuygun’dan uçak bileti satın alanlar, havayollarının belirleyeceği yeni şartlara göre işlem yapabilirler. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre otel rezervasyonu bulunanlar da seyahat kısıtlamasından muaf sayılmayacak. Seyahat için zorunlu halleri bulunanlar otel konaklaması yapabilecek.

Kimler şehirler arası seyahat edebilecek

29 Nisan akşamı başlayacak tam kapanma kararına göre şehirlerarası seyahatler özen izne bağlı olacak. Cenaze, asker terhisi, son 5 gün içerisinde o şehre gelip ikamet adresine geri dönecekler, hastane tedavisi görüp taburcu olanlar gibi özel haller dışında şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Seyahat İzin Belgesi Alo 199 ya da e-Devlet üzerinden alınabilecek.