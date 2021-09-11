Tam 20 yıl geçti... 11 Eylül saldırılarında ne olmuştu?

Hava korsanları kaçırdıkları üç yolcu uçağıyla Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına intihar saldırısı düzenledi.

Beyaz Saray'ı vurmak isteyen dördüncü uçaksa düşürüldü..

Yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti.





Dönemin Başkanı George W. Bush , o anlarda bir ilkokuldaydı, çocuklara kitap okuyordu.

Saldırılar kulağına fısıldandı. Bush sınıftan çıktı ve "teröre karşı küresel savaş" ilan etti.

Artık hiçbir şey eskisi olmayacaktı.

SALDIRININ SORUMLUSU EL KAİDE



11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak; Afganistan'daki radikal bir örgüt yapılanması; El Kaide'nin lideri; Usame Bin Ladin gösterildi.

Bu nedenle ilk hedef, Afganistan'da, bu yapıyı koruduğu öne sürülen Taliban yönetimiydi. Daha bir ay geçmeden Afganistan işgal edildi.

Operasyonla Taliban yönetimi devrildi.

Ancak Amerikan yönetiminin teröre karşı yürüttüğü savaşta işler planlandığı gibi gitmedi.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin, saldırılardan 10 yıl sonra 2011'de öldürülse de, Afganistan hiç bir zaman istikrara kavuşamadı.

Taliban, Amerikan ordusu ve uluslararası askeri koalisyona rağmen ülkede gücünü korudu, hatta arttırdı. 20 yılın sonunda ülkede iktidarı yeniden ele geçirmeyi başardı.

El Kaide'nin kurucusu ve 2011'de ABD askerlerince öldürülene kadar yöneticisi olan Usame bin Ladin.

New York'taki ikiz kuleler saldırıda yıkılmadan önce böyle görünüyordu...

İKİNCİ HEDEF IRAK



11 Eylül saldırıları gerekçe gösterilerek belirlenen ikinci hedef Irak'tı.



Saddam Hüseyin'in teröre destek verdiği ve kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiası uluslararası kamuoyunda işlenerek; Nisan 2003'te Irak işgal edildi.

Baas yönetimi iktidarına son verilirken, Saddam Hüseyin yakalandı ve idam edildi.

Kitle imha silahlarının varlığı ise hiçbir zaman kanıtlanamadı. Irak'ın işgali ve Saddam'ın devrilmesi, yıllar sonra yeni bir düşman yarattı.

Artık bölgedeki yeni tehdidin adı DAEŞ’ti.





DAEŞ ORTAYA ÇIKTI



DAEŞ’in Musul başta olmak üzere Irak'ta ve Suriye’de kilit öneme sahip kentleri ele geçirmesiyle Amerika Birleşik Devletleri 2014'te bir kez daha Irak'a müdahale etti.

Binlerce hedefe hava saldırısı düzenleyen Amerikan Prdusu sadece Irak'ta değil, Suriye'de de DAEŞ’e karşı operasyonlar gerçekleştirdi.

TERÖRLE SAVAŞA ARA VERİLDİ



11 Eylül saldırılarının üzerinden 20 yıl geçti. Amerikan yönetimi, Afganistan'dan çekilme kararıyla küresel terörle savaşa şimdilik ara vermiş görünüyor.

ABD müdahalelerinin yarattığı boşlukların ardından DAEŞ terör örgütü ortaya çıktı. DAEŞ kısa sürede Irak ve Suriye'nin büyük bir bölümünü ele geçirdi. Dünyanın farklı yerlerinden radikal İslamcı gruplar DAEŞ'e katıldı.

Bunca mücadele ve kavganın sonunda ise en ağır bedeli, savaşların ortasında ölüm kalım mücadelesi veren masum siviller ödüyor.

POPÜLER KÜLTÜRE ETKİSİ

11 Eylül saldırıları, filmlere de konu oldu. İlk film olan United 93 adlı film, 1 Eylül 2006'da vizyona girdi. Film kırsal alanda düşen United Airlines adlı şirkete ait 93 sefer sayılı uçağın mürettebat ve yolcularının o gün yaşadıkları dehşeti varsayımlara dayanarak anlatıyor.

Nicolas Cage'in başrolünde oynadığı 2006 yılı yapımı Dünya Ticaret Merkezi adlı filmde de kuledeki insanları kurtarmaya giderken enkazın altında kalan iki polisin hikâyesi anlatıldı.

Aynı zamanda "Remember Me" adlı yapıtta da 11 Eylül Saldırısı sonucunda hayatını kaybeden genç rolünü Robert Pattinson oynadı.