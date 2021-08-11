banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Artık salgın aşı olmayanların salgını
Artık salgın aşı olmayanların salgını
CHP'liler için ''bunları asmak şart'' diyen isim görevden alındı
CHP'liler için ''bunları asmak şart'' diyen isim görevden alındı

Taliban’dan kaçıp Alanya’da plajda göndere Afgan bayrağı çektiler

Taliban’dan kaçarak Afganistan’dan Türkiye’ye akın akın gelen Afganlar tartışma konusu olurken Antalya Alanya'da bir plajda iki gencin Afgan Bayrağı’nı göndere çekmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Güncel 11.08.2021, 14:03 11.08.2021, 14:07

Türkiye’ye akın akın Afgan göçmenler kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da ellerinde zincirlerle sokak aralarında gezen göçmenler tepki çekerken bugünde Antalya Alanya'da bir plajda iki gencin Afgan Bayrağı’nı göndere çekmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Yorumlar (0)
28°
açık