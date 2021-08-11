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Taliban’dan kaçıp Alanya’da plajda göndere Afgan bayrağı çektiler
Taliban’dan kaçarak Afganistan’dan Türkiye’ye akın akın gelen Afganlar tartışma konusu olurken Antalya Alanya'da bir plajda iki gencin Afgan Bayrağı’nı göndere çekmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Güncel 11.08.2021, 14:03 11.08.2021, 14:07
Türkiye’ye akın akın Afgan göçmenler kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Ankara’da ellerinde zincirlerle sokak aralarında gezen göçmenler tepki çekerken bugünde Antalya Alanya'da bir plajda iki gencin Afgan Bayrağı’nı göndere çekmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.