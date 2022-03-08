Taliban'dan Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

T24 haberine göre; Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Taliban yönetiminin tüm Afgan kadınlarının İslam fıkhının sağladığı haklarını korumaya kararlı olduğunu belirterek, "Dünya Kadınlar Günü Afgan kadınlarının meşru haklarını talep etmesi için büyük fırsattır. Allah'ın izniyle Afgan kadınlarımızın haklarını koruyor ve savunuyoruz" dedi.

Mücahid'in paylaşımına yanıt veren bazı Twitter kullanıcıları ise kadınlara yönelik bu vaatlerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasının ardından binlerce kadın, kamu kurumlarındaki işlerini kaybetmişti, kız çocuklarının devlet okullarında 6'ıncı sınıftan sonra eğitim alması durdurulmuştu.

Taliban, eleştiriler üzerine kızların eğitim alabilmesi için okulların "İslami koşullara" göre düzenlenmesi gerektiğini açıklamıştı.