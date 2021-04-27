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Taksim’de 1 Mayıs tedbirleri erken başladı: Polis barikatları taksim meydanında

1 Mayıs’ta meydana çıkan yolların kapatılması için polis barikatları Taksim’e getirildi.

Güncel 27.04.2021, 15:31 27.04.2021, 15:36
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Taksim’de 1 Mayıs tedbirleri erken başladı: Polis barikatları taksim meydanında
Taksim'de 1 Mayıs önlemleri bu yıl erken başladı
Taksim'de 1 Mayıs önlemleri bu yıl erken başladı


Bu yıl cumartesi gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı’nda önlemler alınmaya başlandı. Taksim Meydanına çıkan yolların kapatılması için kamyonlarla polis barikatları getirildi. Meydanın çeşitli yerlerine bırakılan barikatların önümüzdeki günlerde dizileceği ve yolların kapatılacağı öğrenildi.

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