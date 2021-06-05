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Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk

Kademeli normalleşme süreci kapsamında uzun bir aranın ardından kısıtlamasız bir cumartesi geçiren vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine akın etti. İğne atsan yere düşmez dedirten yoğunluk korana virüse adeta davetiye çıkardı.

Güncel 05.06.2021, 21:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada kademeli bir şekilde normalleşme adımları atılacağını ve uzun bir aranın ardından cumartesi günü kısıtlama uygulanmayacağını açıklamıştı.

Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. İnsan selinin yaşandığı cadde ve meydanda, polis ve zabıta ekipleri sürekli olarak vatandaşlara korona virüs tedbirlerine yönelik uyarılarda bulundu. İğne atsan yere düşmez dedirten yoğunluk adeta korona virüse davetiye çıkardı. Öte yandan kalabalık içerisinde yürüyen bazı vatandaşların maske bile takmadığı, bazılarının ise çenesinin altında takarak yürüdükleri görüldü.

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