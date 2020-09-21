Taksim Meydanı tasarım yarışması sonuçlandı

İBB, 142 projenin değerlendirildiği Taksim ve çevresi için düzenlenen tasarım yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Kazanan 3 projenin yakında halk oylamasına sunulacağı duyuruldu. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, “Taksim‘i hak ettiği şekilde şehre tekrar kazandıracağız” açıklamasında bulundu.

142 proje arasında Kazanan aşağıdaki 3 proje, halkın oylamasına sunulacak.

Şerif Süveydan’ın liderliğindeki 15 no’lu proje,

Bünyamin Derman’ın liderliğindeki 16 no’lu proje ve

Kutlu İnanç Bal’ın liderliğindeki 19 no’lu proje kazanan olarak açıklandı.

“Taksim‘i hak ettiği şekilde şehre tekrar kazandıracağız”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“İBB Taksim Meydanı yarışması tamamlandı. Kazanan ilk 3 projeyi halk oyuna sunacağız, uygulamaya birlikte karar vereceğiz. Taksim‘i hak ettiği şekilde şehre tekrar kazandıracağız. Büyük bir emekle aylardır çalıştık. Başta jüri, onlarca personelimiz, hazırlık sürecinde İstanbullular ve 142 proje ekibi ile Taksim Meydanı için hep birlikte en önemli aşamayı geçtik. Katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum.”