Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen kadınlar, gazetecilere saldırdı

Ticaret Bakanlığı:"Gerek gelen şikayetler gerekse Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca re'sen yapılan incelemeler kapsamında bugüne kadarki süreç içerisinde 1861 dosya karara bağlanmıştır. Bu kapsamda Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 208 firmaya toplam 6.870.000 TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. İdari yaptırıma konu uygulamaların, 166'sının toptan sebze ve meyve, 20'sinin temel gıda ürünü ve diğer ürünlerle ilgili olduğu görülmektedir. Öte yandan 788 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam etmektedir."