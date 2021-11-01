Taksi sayısını arttırma teklifi reddedilen İBB İstanbul'da minibüsleri taksiye çevirecek

İstanbul’da 750 Minibüs ve 250 Taksi-Dolmuş taksiye dönüştürülüyor. Toplam bin taksi plakası, başvuru yapan hak sahipleri arasından kurayla belirlenecek.

Sözcü'nün haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk kurayı çekeceği etkinlik 2 Kasım 2021 Salı günü saat 11:00’de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı ettiği toplantıda, daha önce defalarca reddedilen İstanbul genelinde raylı sistem hatlarının gelişmesi nedeniyle ihtiyaç fazlası duruma düşen 750 adet minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edilmişti. Karar doğrultusunda başvuru süreci başladı.

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 10. kez reddedilmişti.