Tahran'da tarihi üçlü zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör odaklarını Suriye'den atmaya kararlıyız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

“Terör örgütleriyle mücadelemiz her daim sürecek”

“Terör odaklarını Suriye'den atmaya kararlıyız”

“Sözler yaralara derman olmuyor. PKK-YPG unsurlarının sınırımızdan en az 30 km öteye çekilmesi gerek. Zamanında yapılan mutabakatların gereğidir. Ancak bunlar hala gerçekleşmemiştir”

“İdlib'teki ateşkesin ihlal edilmemesi önemlidir”

“Suriye'deki krizi biz çıkarmadık tüm yükü biz alamayız”

Reisi: 'Çözüm diplomasi'

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Suriye'de çözüm askeri müdahale değil tek çözüm yolu diplomasidir. Askeri müdahale sorunu arttırır" dedi.

Putin: 'Üçlü görüşmelerin ilerlemesi çok önemli'

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Üçlü görüşmelerin ilerlemesi de çok önemli. Suriye konusundaki diyaloglarımızla, Suriye halkının kendi inisiyatifiyle karar almasını sağlamamız lazım" dedi.