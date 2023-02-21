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Tahliye edilen 695 bin depremzedenin 140 bini Antalya’da
"Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden tahliye edilenler afetzedeler Türkiye'nin 65 iline göç etti. 17 Şubat itibariyle 695 bin kişiyi bulan tahliyelerden 140 bini Antalya’da. Buna göre tahliye edilen beş depremzededen biri Antalya’da.
Güncel 21.02.2023, 14:40
Antalya’ya gelenlerden 74.900 kişi otel, apart, pansiyon gibi yerlerde, 4.250 kişi Kamu misafirhanelerinde, 8 bini öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Alanya, Manavgat ve merkezde 50 binin üzerinde depremzede de yakınlarına yerleşti.
turizmgazetesi.com'da yer alan habere göre tahliye edilen afetzedeler Antalya’dan sonra 69.500 kişi ile ençok Mersin’de. Mersin’i 40 bin kişi ile Elazığ izliyor.
En az depremzedenin olduğu il ise 626 kişi ile Ardahan.
Anadolu Ajansı’nın derlediği verilere göre illere gelen depremzede sayıları
|Antalya
|140.000
|Mersin
|69.500
|Elazığ
|40.000
|Kayseri
|30.000
|Muğla
|25.826
|Nevşehir
|21.755
|Sivas
|21.484
|Kocaeli
|20.755
|Mardin
|23.000
|Aydın
|19.844
|Konya
|16.866
|Van
|11.000
|Eskişehir
|15.345
|Balıkesir
|12.866
|Kırşehir
|11.180
|Samsun
|10.840
|Tokat
|10.500
|Isparta
|10.350
|Sakarya
|10.042
|Yozgat
|9.818
|Denizli
|9.691
|Trabzon
|9.500
|Tekirdağ
|8.245
|Afyonkarahisar
|7.500
|Kırıkkale
|7.000
|Çorum
|6.878
|Manisa
|5.881
|Karaman
|5.600
|Amasya
|5.500
|Niğde
|5.500
|Bingöl
|5.000
|Burdur
|4.949
|Kütahya
|4.936
|Yalova
|4.632
|Erzurum
|4.387
|Bitlis
|4.317
|Siirt
|3.767
|Ordu
|3.725
|Bolu
|3.647
|Kastamonu
|3.554
|Çanakkale
|3.361
|Aksaray
|3.250
|Erzincan
|3.238
|Zonguldak
|3.150
|Uşak
|2.935
|Düzce
|2.862
|Rize
|2.500
|Çankırı
|2.416
|Edirne
|2.400
|Karabük
|2.200
|Giresun
|1.930
|Kars'ta
|1.900
|Sinop
|1.832
|Bilecik
|1.776
|Bursa
|1.600
|Bartın
|1.560
|Ağrı
|1.551
|Tunceli
|1.481
|Gümüşhane
|1.456
|Iğdır
|1.336
|Hakkari
|1.200
|Kırklareli
|1.137
|Artvin
|1.097
|Bayburt
|1.050
|Ardahan
|626
|Toplam
|695.024