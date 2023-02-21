Tahliye edilen 695 bin depremzedenin 140 bini Antalya’da

Antalya’ya gelenlerden 74.900 kişi otel, apart, pansiyon gibi yerlerde, 4.250 kişi Kamu misafirhanelerinde, 8 bini öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Alanya, Manavgat ve merkezde 50 binin üzerinde depremzede de yakınlarına yerleşti.

turizmgazetesi.com'da yer alan habere göre tahliye edilen afetzedeler Antalya’dan sonra 69.500 kişi ile ençok Mersin’de. Mersin’i 40 bin kişi ile Elazığ izliyor.

En az depremzedenin olduğu il ise 626 kişi ile Ardahan.

Anadolu Ajansı’nın derlediği verilere göre illere gelen depremzede sayıları