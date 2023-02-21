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Tahliye edilen 695 bin depremzedenin 140 bini Antalya’da

"Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden tahliye edilenler afetzedeler Türkiye'nin 65 iline göç etti. 17 Şubat itibariyle 695 bin kişiyi bulan tahliyelerden 140 bini Antalya’da. Buna göre tahliye edilen beş depremzededen biri Antalya’da.

Güncel 21.02.2023, 14:40
Tahliye edilen 695 bin depremzedenin 140 bini Antalya’da

Antalya’ya gelenlerden 74.900 kişi otel, apart, pansiyon gibi yerlerde, 4.250 kişi Kamu misafirhanelerinde, 8 bini öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Alanya, Manavgat ve merkezde 50 binin üzerinde depremzede de yakınlarına yerleşti.

turizmgazetesi.com'da yer alan habere göre tahliye edilen afetzedeler Antalya’dan sonra 69.500 kişi ile ençok Mersin’de. Mersin’i 40 bin kişi ile Elazığ izliyor.
En az depremzedenin olduğu il ise 626 kişi ile Ardahan.

Anadolu Ajansı’nın derlediği verilere göre illere gelen depremzede sayıları

Antalya 140.000
Mersin 69.500
Elazığ 40.000
Kayseri 30.000
Muğla 25.826
Nevşehir 21.755
Sivas 21.484
Kocaeli 20.755
Mardin 23.000
Aydın 19.844
Konya 16.866
Van 11.000
Eskişehir 15.345
Balıkesir 12.866
Kırşehir 11.180
Samsun 10.840
Tokat 10.500
Isparta 10.350
Sakarya 10.042
Yozgat 9.818
Denizli 9.691
Trabzon 9.500
Tekirdağ 8.245
Afyonkarahisar 7.500
Kırıkkale 7.000
Çorum 6.878
Manisa 5.881
Karaman 5.600
Amasya 5.500
Niğde 5.500
Bingöl 5.000
Burdur 4.949
Kütahya 4.936
Yalova 4.632
Erzurum 4.387
Bitlis 4.317
Siirt 3.767
Ordu 3.725
Bolu 3.647
Kastamonu 3.554
Çanakkale 3.361
Aksaray 3.250
Erzincan 3.238
Zonguldak 3.150
Uşak 2.935
Düzce 2.862
Rize 2.500
Çankırı 2.416
Edirne 2.400
Karabük 2.200
Giresun 1.930
Kars'ta 1.900
Sinop 1.832
Bilecik 1.776
Bursa 1.600
Bartın 1.560
Ağrı 1.551
Tunceli 1.481
Gümüşhane 1.456
Iğdır 1.336
Hakkari 1.200
Kırklareli 1.137
Artvin 1.097
Bayburt 1.050
Ardahan 626
Toplam 695.024

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