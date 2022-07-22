Tahıl koridoru için imzalar atıldı...

TÜRKİYE VE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres törende, "Bugün Karadeniz'de bir umut ışığı var. Dünyanın buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımları sayesinde oldu. Çok teşekkür ederim. Tahıl sevkiyatı, küresel gıda arzındaki açığı kapatacak ve fiyatların düşmesini sağlayacak. BM taahhüdünün arkasındadır. Karadeniz'deki umut ışığı çok parlak." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bugün üzerinde mutabakata varılan metinle Afrika'dan, Ortadoğu'ya milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin sonlanmasına katkı sağlayacağız. Tarım ve gıda ürünlerinde dünya arz güvenliğinin temini önemlidir. İlave fiyat artışlarının önüne geçilecektir. Yine küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz.