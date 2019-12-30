“Tadında Yolculuk”a çıkmaya hazır mısınız?

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Remzi Kitapevi tarafından piyasaya sürülen “Tadında Yolculuk”, Kaliforniya’dan Akdeniz’e uzanan yolculuğu lezzetli bir dille anlatıyor. Seyahat ve yemek kültürünü farklı coğrafyalar üzerinden anlatıp, harmanlayan kitap; sağlıklı, doğal ve mevsiminde yemek alışkanlıklarından ilham alarak oluşturuldu.

“Başucunuzdaki lezzet arşivi”

Şef- Yazar Jale Balcı ve Seyahat Yazarı Hande Çilek’in Kaliforniya’dan Akdeniz'e uzanan; bölgesel tatları anlattığı ve tariflerle zenginleştirdiği “Tadında Yolculuk” kitabı, okuyucularının başucu arşivi olmaya aday. Doğal yollardan beslenmeye geri dönüş ve dalından sofraya felsefesinden ilhamla kitabı yazmaya başladıklarını söyleyen Tadında Yolculuk’un yazarlarından ünlü şef-yazar Jale Balcı, tariflerin birbiri ile uyumlu olması için çok özendiklerini belirtti. “Okuyucularımız tariflerimizi rahatlıkla uygulayabilecek” diyen Balcı, şunları kaydetti: “Lezzet düşkünlerinin tariflerimizi kolaylıkla yapabilmesi ve sofralarında yer alarak misafirlerine ya da aile üyelerine tattırması, benim için büyük bir onur. Aslında amacımız; son zamanlarda artan sosyal medya çılgınlığından bir nebze de olsa uzaklaşarak eskiden olduğu gibi insanların kitaptan tarif yapmalarını sağlamak.”

“Aileniz ve kendiniz için yapacağınız en büyük iyilik, yemek pişirirken kaliteli ürün ve malzeme kullanmak. Ben elimden geldiğince tarladan, bağdan, bahçeden almaya çalışıyorum. Belki maliyetli görülebilir ama sağlığımız bozulduğunda doktorlara ödediğimiz rakamlarla hemen hemen aynı oluyor. Tarlada, toprakta vakit geçirmek, insana ayrıca huzur da veriyor.” – Jale Balcı - __________________________ “Dünyanın en kozmopolit noktalarından birinde yaşamak ve 80’e yakın ülkeyi ziyaret etmiş olmak, ister istemez evde pişen yemeklere de yansıyor. Dünya mutfağına ve çeşitli birçok malzemeye ulaşabileceğiniz bir yerde yaşamak, kişiye yepyeni ve farklı bakış açısı sunuyor.” –Hande Çilek-

“7’den 70’e herkese göre lezzetler”

Kaliforniya mutfağından lezzetlerin yanı sıra Türk damak tadına uygun tariflerin kitapta yer aldığını söyleyen Hande Çilek, “Özellikle son dönemde vegan beslenme alışkanlığı oldukça arttı. Kaliforniya'da da vegan yemekler ve restoranlar oldukça popüler. Dolayısıyla kitapta veganlara yönelik çok güzel tariflere yer verdik. Aynı zamanda laktoz duyarlılığı olanların da rahatlıkla tüketebileceği sebze-meyve içerikli tarifler yer alıyor. Tadında Yolculuk kitabı okuyucularını Akdeniz’den çok uzaklara Kaliforniya’ya kadar götürüyor ve Kaliforniya’nın Asya ve Meksika ezgileri içeren füzyon mutfağı ile buluşturuyor. Tarifler Türk damak tadına en çok hitap eden, yapması pratik ve 7’den 70’e her yaş grubunun rahatlıkla tüketeceği lezzetler” dedi.

En büyük ortak özellikleri üretmek, yemek yapmak, seyahat etmek ve paylaşmak olan yazarlar Jale Balcı ve Hande Çilek, “Tadında Yolculuk” kitabı ile sofrada aile ve arkadaşlarla hep birlikte yemek yeme kültürünün tekrar gündeme gelmesinin önemine değiniyor. Kitaplarında lezzetli, pratik ve sağlıklı tariflerin yanı sıra, bu önemli unsura da dikkat çektiklerini aktaran Balcı, “Yemek kültürü olmadan bir ülkenin kendinden söz ettirmesi çok zor… Her zaman söylediğim gibi bir evde mutlaka yemek pişmeli ve aileler bu bütünlüğü sağlamak için hep beraber bir sofra etrafında olmalı. Ben buna çocuklarımı yetiştirirken çok dikkat ettim” dedi.

Herkesin, tükettiği malzemenin nereden geldiğini ve nasıl bir bitkiden&ağaçtan geldiğini bilmesi gerektiğini belirten Balcı, kitapta buna özellikle vurgu yaptıklarını söyledi.

Evinde her gün mutlaka yemek piştiğini ve herkesin yemek hazırlama sürecine katıldığını dile getiren Hande Çilek ise, “Mümkün olduğunca organik sebzelerden ve meyvelerden oluşan softalar olmazsa olmazım. Bizim evimizde masaya oturduğumuzda televizyon kapanır, telefonlar masaya alınmaz ve mümkün olduğunca ailecek zaman geçirilir” açıklamasında bulundu.

En büyük ortak özellikleri üretmek, yemek yapmak, seyahat etmek ve paylaşmak olan yazarlar Jale Balcı ve Hande Çilek, “Tadında Yolculuk” kitabı ile sofrada aile ve arkadaşlarla hep birlikte yemek yeme kültürünün tekrar gündeme gelmesinin önemine değiniyor. Kitaplarında lezzetli, pratik ve sağlıklı tariflerin yanı sıra, bu önemli unsura da dikkat çektiklerini aktaran Balcı, “Yemek kültürü olmadan bir ülkenin kendinden söz ettirmesi çok zor… Her zaman söylediğim gibi bir evde mutlaka yemek pişmeli ve aileler bu bütünlüğü sağlamak için hep beraber bir sofra etrafında olmalı. Ben buna çocuklarımı yetiştirirken çok dikkat ettim” dedi.

Herkesin, tükettiği malzemenin nereden geldiğini ve nasıl bir bitkiden&ağaçtan geldiğini bilmesi gerektiğini belirten Balcı, kitapta buna özellikle vurgu yaptıklarını söyledi.

Evinde her gün mutlaka yemek piştiğini ve herkesin yemek hazırlama sürecine katıldığını dile getiren Hande Çilek ise, “Mümkün olduğunca organik sebzelerden ve meyvelerden oluşan softalar olmazsa olmazım. Bizim evimizde masaya oturduğumuzda televizyon kapanır, telefonlar masaya alınmaz ve mümkün olduğunca ailecek zaman geçirilir” açıklamasında bulundu.

Jale Balcı Kimdir?

Finans sektöründeki sekiz yıllık çalışma hayatı sonrası yemek sektöründe hızlı adımlarla profesyonelce ilerleyen Jale Balcı, beslenme uzmanlığı, aşçılık ve sofra düzenleme konularında, yurtiçi ve yurtdışındaki deneyimli isimlerden uzun süreli eğitimler almıştır. 2006 yılında ilk kitabı olan “Keyifli Sofralar İçin 50 Pratik Mönü”nü ile ilk 5 e girerek ilk defa bir yemek kitabının romanlarla yarıştığı yüksek bir satış ivmesi ile 10..baskıya ulaşan kitabının ardından, 2008 Aralık ayında ikinci kitabı “Aperitif Mönüler”(4.baskı da) 2010 yılında ise “Antakya ve Yemekleri” ( 4.baskı da)kitabını Remzi Kitabevi’nden çıkarmıştır.

Hande Çilek Kimdir?

1983 yılında doğan Hande Çilek, 6 yaşındayken ailesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine taşındı. Yabancı kültürlere olan merakı böyle başladı. Değişik kültürlere olan ilgisi üzerine İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okudu. Çilek, şimdiye kadar hemen bütün kıtalarda değişik ülkeler gördü ve gezileriyle ilgili yazılarını ve fotoğraflarını takipçileriyle sosyal medya üzerinden paylaşıyor.