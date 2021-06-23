Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı katledenler ABD’de eğitilmiş

New York Times’ın haberine göre eğitimi, özel sermaye fonu Cerberus Capital Management’a ait Tier 1 Group adlı şirket verdi. Gazete, eğitimin savunma amaçlı olduğunu ve Suudi liderlerin korunması için verildiğini yazdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise haberle ilgili açıklamasında, Amerikan yasaları gereği bakanlığın medyada yayımlanan bu tip haberler ve iddialarla ilgili yorum yapamayacağını söyledi. Ned Price, ABD’nin Suudi Arabistan’a yönelik politikasının, “hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı olunmasını öncelik verilmesine dayanacağını” belitti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Suudi Arabistan ve Cerberus Capital Management ise haberle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İSTİHBARAT RAPORU SELMAN’I GÖSTERİYOR

Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı eleştiren çok sayıda yazı kaleme almıştı.

Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmüştü. Şubat ayında yayımlanan Amerikan istihbarat raporunda, Muhammed bin Selman’ın, Kaşıkçı’nın yakalanmasına ya da öldürülmesine yönelik bir operasyona onay verdiği belirtilmişti.