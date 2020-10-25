SUUDİ ARABİSTAN YUNAN SUCUĞUNU MU TERCİH ETTİ?
2015 yılındaki vefatı nedeniyle milli yas ilan ederek bayrakları yarıya indirdiğimiz Kral Abdullah'ın ülkesi Suudi Arabistan, şimdi Türk mallarına karşı ambargo uyguluyor. Türk ihracatçısı, Suudi yönetiminin ambargosu nedeniyle zor günler geçiriyor. Suudi Arabistan'daki pek çok market ve işletmede Türk mallarının kullanılmaması için kampanyalar yapılıyor. Ürünlere "Dokunmayın! Türk Malı" yazılı afişler bile asılıyor. Üstelik bu örtülü ambargonun Suudi Arabistan'la sınırlı kalmadığı, bazı Kuzey Afrika ülkelerinin de Türkiye'ye karşı tutum değiştirerek ambargolara katıldığı söyleniyor.
Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülmesi sonrasında Suudi Arabistan’ın resmi olmayan bir şekilde Türk şirketlerine karşı engeller çıkarmaya başladı. Yine ekim ayının başından bu yana Suudi işletmeler Türk mallarına yönelik boykot başlatmış durumda..
İlişkilerdeki ilk yol ayrımı: Arap Baharı
Peki Türk mallarına karşı yürütülen bu haksız ambargo karşısında Suudiler marketlerinden hangi ülkelerin ürünlerini almak zorunda kalıyor?
Ülkedeki pek çok süpermarket zinciri de Türk ürünlerine yönelik boykot çağrılarına destek verdi.
Othaim Markets, Danube Supermarkets, Tamimi Markets ve Panda Retail Company, mevcut stoklar satıldıktan sonra Türk mallarının ithalatını durduracaklarını açıkladı.
Türk burgerini Yunan burgeri yaptılar
Fast food zinciri Herfy'in Türk burgeri isimli ürününü 'Yunan burgeri' olarak değiştirmesi de basına yansıyan haberlerdendi.
Şirketin, ürünün satışını teşvik için fiyatını da düşürdüğü belirtiliyordu.
Suudi Arabistan'da market sahipleri vitrinlerine “Vatani görevim olarak Türk ürünü satmıyorum” posterleri asmaya başladı.
3 Ekim'de Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk hükümetinin, hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye’ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur" dedi.
المقاطعة لكل ماهو تركي، سواء على مستوى الاستيراد او الاستثمار او السياحة، هي مسؤولية كل سعودي "التاجر والمستهلك"، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا،— عجلان العجلان (@ajlnalajlan) October 2, 2020
Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı ne kadar?
Geçtiğimiz günlerde bir video paylaşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suudi ambargosunun kentteki iş insanlarını mağdur ettiğini söylemişti
Suudi Arabistan'ın uyguladığı ticaret ambargosu Hatay'daki iş insanlarımızı mağdur etti. Ambargo nedeniyle işleri sekteye uğrayan iş insanlarımız, Suudi Arabistan ile ihracatın yeniden önünün açılmasını ve getirilen engellerin kaldırılmasını bekliyor. pic.twitter.com/YgAek2dQT3— Lütfü Savaş ???????? (@DocDrLutfuSavas) October 12, 2020
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