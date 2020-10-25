SUUDİ ARABİSTAN YUNAN SUCUĞUNU MU TERCİH ETTİ?

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülmesi sonrasında Suudi Arabistan’ın resmi olmayan bir şekilde Türk şirketlerine karşı engeller çıkarmaya başladı. Yine ekim ayının başından bu yana Suudi işletmeler Türk mallarına yönelik boykot başlatmış durumda..

İlişkilerdeki ilk yol ayrımı: Arap Baharı

2011’de Tunus, Mısır ve Libya’daki hükümetlerin devrilmesiyle sonuçlanan Arap Bahar’ı isyanlarından itibaren ilişkilerde keskin bir dönüş yaşandı. Erdoğan, yeni yönetimleri hoşnutlukla karşılarken Suudi hükümeti isyanları istikrarsızlaştırıcı bir etken olarak algılıyordu. Yaşanan anlaşmazlık, Müslüman Kardeşler'le yakın ilişkilere sahip olan Muhammed Mursi’nin Mısır’da 2012 yılında düzenlenen ilk seçimleri kazanmasıyla doruğa çıktı. Erdoğan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer Körfez ülkelerinin karşı çıktığı Mursi ve Müslüman Kardeşler'in iktidara gelişine destek verdi. Türkiye’yle Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlık, bir askeri darbeyle 2013 yılında Mursi’nin devrilmesi sonrasında iyice şiddetlendi. Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Mısır’daki yeni askeri yöneticilere destek vermek amacıyla mali yardımda bulunmasını şiddetle kınadı. Suudi Arabistan, 2014 yılında Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olma talebini aktif biçimde baltaladığında da ilişkiler yeni bir darbe daha aldı.

Peki Türk mallarına karşı yürütülen bu haksız ambargo karşısında Suudiler marketlerinden hangi ülkelerin ürünlerini almak zorunda kalıyor?

Ülkedeki pek çok süpermarket zinciri de Türk ürünlerine yönelik boykot çağrılarına destek verdi.

Othaim Markets, Danube Supermarkets, Tamimi Markets ve Panda Retail Company, mevcut stoklar satıldıktan sonra Türk mallarının ithalatını durduracaklarını açıkladı.

Türk burgerini Yunan burgeri yaptılar

Fast food zinciri Herfy'in Türk burgeri isimli ürününü 'Yunan burgeri' olarak değiştirmesi de basına yansıyan haberlerdendi.

Şirketin, ürünün satışını teşvik için fiyatını da düşürdüğü belirtiliyordu.

Suudi Arabistan'da market sahipleri vitrinlerine “Vatani görevim olarak Türk ürünü satmıyorum” posterleri asmaya başladı.

3 Ekim'de Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk hükümetinin, hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye’ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur" dedi.

المقاطعة لكل ماهو تركي، سواء على مستوى الاستيراد او الاستثمار او السياحة، هي مسؤولية كل سعودي "التاجر والمستهلك"، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا، — عجلان العجلان (@ajlnalajlan) October 2, 2020

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı ne kadar?

Suudi Arabistan, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 16. pazar konumunda. TÜİK verilerine göre 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde 2,3 milyar dolar olan Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı, 2020 yılının aynı döneminde 1,9 milyar dolara gerilemiş durumda. Ancak bu düşüşte boykot uygulamasının değil; küresel Kovid salgınının ticarette yarattığı sıkıntıların büyük rol oynadığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir video paylaşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suudi ambargosunun kentteki iş insanlarını mağdur ettiğini söylemişti