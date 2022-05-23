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Suudi Arabistan Türkiye'ye seyahat kısıtlaması getirdi
Suudi Arabistan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkeye Covid-19 salgınını gerekçe göstererek seyahat kısıtlaması getirdi.
Güncel 23.05.2022, 14:38
Suudi Arabistan, artan koronavirüs vaka sayılarını gerekçe göstererek 16 ülkeye seyahat kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.
'Saudi Gazette'de yer alan "Suudi Arabistan vatandaşlarının 16 ülkeye seyahat etmesini yasakladı" başlıklı haber, Pasaportlar Genel Müdürlüğü'nden (Cawazat) cumartesi günü yapılan açıklamaya dayandırıldı.
Cawazat'ın seyahat kısıtlaması uygulanacağını açıkladığı 16 ülke şu şekilde:
"Lübnan, Suriye, Türkiye, İran, Afganistan, Hindistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela"