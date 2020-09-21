Sütyenlerin deforme olması nasıl engelenir?

Büyük bir beğeniyle alınan sütyenler, dolapların içinde, seyahate giderken bavulda ya da yıkanma esnasında hasar görüyor. Sütyenin yüzeyinde meydana gelen bozulmalar ise kıyafetlerin üzerinden bile belli olarak, birçok kadın için problem yaratıyor. Aynı zamanda yapısı bozulan sütyenler, bir süre sonra kullanıcıların kendini rahatsız hissetmesine de neden oluyor. Sütyenleri yıkarken ve saklarken bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yeni İnci Tasarım ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Pınar Göktürk, sütyenlerin kullanım ömrünü uzatacak önemli unsurları açıklıyor.

Sütyen taşıma çantası mutlaka kullanılmalı

Dolaptaki ya da seyahat esnasında bavuldaki eşyaların arasında ezilen ve buruşan sütyenlerin yüzeyinde bozulmalar meydana geliyor. Bunu engellemek için genellikle tercih edilen sütyen kutuları ise hem çok fazla yer kaplıyor hem de yeterince koruma sağlamıyor. Sütyenlerin rahatça saklanması ve ilk günkü formunu koruyabilmesi için üretilen sütyen taşıma çantaları, birçok kadının ihtiyacına tam olarak yanıt veriyor. İnovatif ürünleriyle iç giyim sektöründe fark yaratan Yeni İnci ise, tasarımı ve fonksiyonelliği öne çıkararak hazırladığı sütyen koruma çantasıyla sütyenlerin deforma olmadan rahatlıkla kullanılmasına imkan tanıyor. Birden fazla sütyenin aynı yerde zarar görmeden saklanmasını sağlayan çantalar, şık tasarımı ve dantel detaylarıyla da dikkat çekiyor. Aynı zamanda 27 Eylül tarihine kadar web sitesinden yapılan 200 TL üzeri alışverişlerde sütyen koruma çantası hediye eden marka, sütyenlerin deforme olmadan uzun süre kullanılmasına yardımcı oluyor.

Yıkama tekniklerine dikkat edilmeli

Sütyenleri yıkarken ilk olarak sütyenin üzerinde yer alan yıkama özelliklerine dikkat edilmelidir. Elde yıkama tavsiye ediyorsa, eli yakmayacak derecedeki ılık suda nazikçe yıkanmalıdır. Eğer sütyen çok kirliyse deterjanlı ılık suda 15-20 dakika bekletilebilir. Özellikle ipek ya da dantel sütyenlerin mutlaka elde yıkanmasına özen gösterilmelidir. Eğer yıkama özelliklerinde sütyenin makinada yıkanabileceği söyleniyorsa, ilk olarak sütyenin kopçalarının takıldığına emin olunmalıdır. Bir sonraki adımda ise çamaşır makinasının en kısa program seçilmeli ve kesinlikle sıkma programı iptal edilmelidir. Bunun yanı sıra diğer eşyalar ile birlikte yıkanan sütyenler, sıkışarak kolayca deforme olabilir. Bu durumu engellemek için sütyeni tek ya da yıkama topu ile birlikte yıkamaya özen gösterilmelidir.

Sütyenler hangi sıklıkla yıkanmalı?

Sütyenlerin yıkanma sıklığı sütyenin kullanım ömrünü ve performansını doğrudan etkiliyor. Sütyenin çok sık ya da çok aralıklarla yıkanması sütyen formunun kısa sürede bozulmasına neden olabilir. Temiz olsun diye her gün yıkanan sütyenler, kısa sürede deforme olarak kullanılamaz hale gelebiliyor. Bununla birlikte uzun süre yıkanmayan sütyenler ise bollaşarak, hem ilk günkü performansını kaybediyor hem de hijyen açısından bazı problemler yaratabiliyor. Bu nedenle sütyenler 3-4 kez kullanıldıktan sonra mutlaka yıkanmalıdır. Aynı zamanda sürekli aynı sütyeni kullanmamaya özen gösterilmelidir. Tıpkı dış giyimde olduğu gibi sütyenlerin de değişimli olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Sütyenlerin doğal bir şekilde kuruması beklenmelidir

İlk olarak sütyenlerin çamaşır kurutma makinasında kurutulmasından mutlaka kaçınılmadır. Çünkü makinanın yüksek sıcaklığı sütyenlerin fiziki yapısının bozulmasına neden olabilir. Islak olan sütyeni her iki askısından da ipe asarak, kendi kendine kuruması beklenmelidir. Sütyenin ped ve dolgu yapısına bağlı olarak kuruma süresi değişkenlik gösterebilir. Özellikle destekli sütyenlerin kuruması diğer sütyenlere göre daha uzun sürebilir.