Survivor'da kim elendi?

28 Nisan 2020 tarihli Survivor 60. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, her Salı oynadıkları iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor’da iki takımı da zor bir oyun bekliyordu. Rüzgarlı bir havada büyük bir topu kafese sokmak için tüm yarışmacılar inanılmaz efor sarf etti.

İletişim oyununda takımlar, biri atıcı, biri top taşıyıcı, biri de salıncağı sallamak üzere üç kişi parkura çıktı. Ünlüler, oyunun başında çok iyi adapte oldular ve skoru 4-0 yaptılar. Buradan sonra ise Gönüllülerden müthiş bir geri dönüş geldi ve üst üste kazandıkları oyunlar ile 5-4 öne geçmeyi başardı. Ödülün mental açıdan önemi nedeniyle oyunu kazanma hırsı iki takımda da sahaya yansıdı. Günün sonunda ise Survivor’da iletişim oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da oynanan iletişim oyunu sonrası yarışmacılar, eleme konseyinde Survivor'dan elenen isimi belirlemek için toplandı. Gönüllüler takımında bu hafta SMS'te ilk 2'ye giren yarışmacılar, Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı oldu. Ünlüler takımında ise SMS sıralamasında Aycan Yanaç ve Mert Öcal en çok oyu aldı. Survivor'da yapılan konseyde Yunus Emre ve Gizem eleme adayı olmuştu.

Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da Aycan eleme adayı olarak Ersin'in; Mert Sercan'ın; Cemal Can Yasin'in; Barış ise Ardahan'ın ismini söyledi. Heyecanlı gelişmelerin yaşandığı konseyde alınan karar doğrultusunda, Survivor'dan elenen isim İşte haftanın gelişmeleri... oldu. Gizem elenmesinin ardından konseyde gözyaşlarına boğuldu.

Gizem Birdal kimdir?

Survivor'dan elenen Gizem Birdal kendisini şu şekilde anlattı:

5 Ağustos 1992 İstanbul doğumluyum. 10 yaşımda Bakırköyspor kulübünde basketbola başladım. 24 yaşıma kadar aktif basketbol oynadım. 8. sınıfta Oğuzkaan kolejinden burs aldım ve liseyi de burada bitirdim. Alt yapım bitince Bursa Büyükşehir Belediyesiyle anlaştım ve 1 sene Bursa'da oynadım. Devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini burslu okudum. Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer aldım. Daha sonra 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda yer aldım. En son Şahin Tepesi adlı dizide yer aldım. Bunun dışında birkaç reklam projesinde oynadım.