Survivor'da beklenmeyen veda: Ersin Korkut seyirciyi ağlattı

Survivor 2020'de dün eleme konseyi heyecanı yerini büyük bir üzüntüye bıraktı. Acun Ilıcalı'nın konseyde açıkladığı sakatlık nedenleri nedeniyle Ersin elendi.

Ilıcalı haberi verirken Ersin'in olağanüstü bir başarı sergilediğini ve takımı için çok önemli bir isim olduğunu söyledi.

Eleme konseyinden önce konseyi iki kere ertelediklerini söyleyen Ilıcalı, ellerinden bir şey gelmediğini ve Ersin'in futbol oyununda geçirdiği sakatlığın tahmin edilenden de büyük olduğunu açıkladı.

Ersin'in koşmasında meydana gelen zorlanmalardan sonra MR çekildiğini ve doktorun artık yarışmaya devam edemeyeceği görüşünü belirttiği Ilıcalı tarafından anlatıldı.

Ersin'in haftalar önce ölen köpeği Mes'in ölüm haberi Ersin'e verilmemişti. Ersin, konseyde köpeğini çok özlediğini belirtince Ilıcalı büyük üzüntü yaşadı.

KONSEYDE AÇIKLANDI

Her iki takımı da konseye çağıran Ilıcalı, "Benim açımdan da üzüntü verecek bir konuya gelmem gerekiyor. Açıkcası çok haber vermemiz gerekiyor. Çok güzel haberler verdik. Yarışmacılarımızın doğacak bebekleriyle bile güzel haberler verdiğimizi hatırlıyorum. Ama bu sefer iyi bir haber veremeyeceğim. Konu bir yarışmacımızı ilgilendiriyor. Ama bütün yarışmacılarımızın üzüleceğinden şüphem yok. Bahsettiğim yarışmacı maalesef Ersin” dedi.



'ALDIĞIMIZ HABER BİZİM İÇİN ŞOK OLDU'

Acun Ilıcalı zorunlu diskaliyife kararını ise şu sözlerle açıkladı:

"Ersin bu sene Survivor'da olağanüstü performans sergiledi. Hiç beklemiyordum. Defalarca beni şaşırttı. Parkurlarda olağanüstü başarı, onun dışında takım için tam bir abi. Karşı takıma gösterdiği saygı... düşündüğüm zaman gerçekten Ersin'in Survivor hayatı önümden geçiyor ve açıkcası bu senenin en güzel sürpriziydi bizim için. Bugün aldığımız bir haber bizim için şok oldu."



"Dikkat ederseniz bu konseyin çekimini iki kere erteledik. Normal çekimi yapamadık. Çünkü beklemek istedik ama şunu anladık ki, açıklamak zorundayız. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Ersin futbol oyununda bir sakatlık geçirdi. Buradaki ilk belirti bizim için yarışmacının 'ben koşamıyorum, yürüyemiyorum' demesi. Ersin'de böyle bir belirti olmayınca biz çok iyimser baktık olaya."

'BEKLEMEDİĞİMİZ BİR TEŞHİS'

"Ancak ilerleyen günlerde Ersin'in koşmasında zorlanmalar başladı. Bunun üstüne doktorumuz Ulaş 'MR istiyorum' dedi ve dün Ersin MR'a gitti. Çıkan sonucu İstanbul'a gönderdik ve İstanbul'dan hiç ama hiç beklemediğimiz bir teşhis geldi. Doktorumuz Metin Kuş, bu konularda tabii ki danışıyor, konuşuyor ve sonra bizimle irtibata geçiyor. Yaptığı kontroller sonucunda çok ama çok üzülerek açıklamam gerekiyor ki; verdiği karara göre Ersin bundan sonra Survivor'a devam edemeyecek."



Acun Ilıcalı, üzüntüsünü "Çok sevdiğim beni hayran bırakan bir yarışmacım veda etmek zorunda. Açık söyleyeyim bu sezon Survivor'da benim için en beklenmedik veda oldu. Belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz. Kelime bulamıyorum, öyle bir üzüldüm ki anlatamıyorum... Bu kadar güzeliğin üstüne Survivor böyle bitmemeliydi." sözleriyle dile getirdi.

ELİF: BENİ O AYAĞA KALDIRDI

Ersin'in takım arkadaşı Elif sürpriz vedanın ardından "Konseyden hiçbir zaman hoşlanmadım. Bugün gerçekten çok çok fazla üzüldüm. Burada mücadele ederken düştüğüm çok zamanlar oldu. Ailemi hissederek tekrar ayağa kalkmaya çalıştım. Bu zorlu şartlarda hayatımı kolaylaştıran, hayat okulundan dersler çıkarmamı sağlayan ve gerçekten bizi koruyan kollayan, her türlü hakkımızı savunan bir abimiz vardı. Biz onunla yola çıkmıştık. Çok fazla emeği var bizde. Çok zorlanacağım. Hakkında hayırlısı diliyorum Ersin Abimin. Onu çok özleyeceğim" dedi.

AYCAN: GECELERİ ÜSTÜMÜ ÖRTERDİ

Aycan ise “Ersin abi adada yani kampta her şeyimizdi. Gerçekten her şeyimize sahip çıkıyordu. Akşamları üstüm açıkken bile hep üstümü örten biri olduğunu biliyordum. O da hep Ersin abiydi." dedi.

Ersin Korkut, elenmesinin ardından duygusal bir konuşma yaptı.

"Üzüldüğüm tek şey bundan sonra ekibe yardımcı olamayacağım. Yılmaz Erdoğan şakayla karışık 'Şampiyon olmadan sakın gelme' diyordu. Çok özür dilerim. Şampiyonluğa kadar ilerleyemiyorum sakatlığımdan dolayı. O yüzden tekrar söylüyorum: bazen sesimiz yükselmiştir. Çatlak sesler çıkmıştır ortaya açlığın verdiği gazdır. Gerçekten herkeste çok özür diliyorum."

​​​"Demek ki, Ardahan kardeşimizin de dediği gibi benim hikayem burada bitti... Burada sohbetimiz ne yazık ki, sona ermiştir... Burada 90 gün içerisinde bir Anneler Günü videosunu izledim 89 günü geride bıraktı. En büyük ödül buydu. Cemal Can 'Parkurda çok hızlısın' demişti. Böyle şeyler hoşuma gidiyordu."



Ersin Korkut, sözü köpeği Mes'e getirdiğinde kelimeler Acun Ilıcalı'nın boğazında düğümlendi.

"Köpeğimi de acayip özledim. hiç bu kadar sakal bırakmadım. Bu vaziyette gidersem beni tanır mı? çok merak ediyorum. Annem köpek sevmediğinden köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Kimse kusura bakmasın ilk köpeğimi göreceğim sonra ailemi. 'Mes!' dediğimde nasıl bir tepki verecek onu çok merak ediyorum."

Konseyin son dakikalarında Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'a "Yarın arkadaşlar bizi bir araya getirecekler. Seninle konuşmamız gereken bir konu var" dedi. Ilıcalı'nın sözleri 'Mes'in ölüm haberini verecek' şeklinde yorumlandı.

Ersin Korkut, kamptan ayrıldıktan sonra kameraların karşısına geçti. Korkut, konuşmakta güçlük çekti.

"Bugün benim elendiğimin ilk günü. Şuan uçuşumu bekliyorum. Gerçekyen duygu seli yaşıyorum. Ben Acun Abi'lere de söyledim. Acun Medya'ya da söyledim. Şuan çok değişik bir duygu içerisindeyim. Ben kimi kırdıysam, üzdüysem çok özür dilerim. Bu bende ilk defa çıktı, ben hiçbir zaman ağlamam sızlamam. Bugün saçma bir duygu seli yaşıyorum."

"Bunu paylaşmak istedim. Arkadaşlarımı özledim. Sivil kıyafetlerimi giydim. Annemi, babamı herkesi çok özledim. Bunu paylaşmak istedim. Ben ağlayan bir insan değilim. Şu an çok değişik duygular hissediyorum. Arkadaşlarımı böyle sakatlıkla bırakmak istemedim. "