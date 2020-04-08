Sürü bağışıklığı nedir? Çözüm mü, sonuç mu?

Koronavirüs salgınını durdurmak için kafa yoran bilim insanları salgınının sürü bağışıklığı ile biteceğini savunuyor. Peki sürü bağışıklığı nedir?

Kısaca açıklamak gerekirse sürü bağışıklığı, toplumdaki insanların büyük çoğunluğunun enfekte olup koronavirüse karşı bağışıklık geliştirmesiyle virüsün yayılım zincirinin kırılması, yaşayacak ortam bulamaması ve kendi kendine yok olması anlamına geliyor. Peki koronavirüs salgını sürü bağışıklığı ile tamamen bitecek mi? Yoksa on yıllar sonra tekrar "hortlayan" çiçek hastalığı gibi yeniden ortaya çıkması mümkün mü?

İngiltere koronavirüs salgınıyla mücadele edebilmek için başlarda,"Sürü bağışıklığı" fenomenini bir baş etme yöntemi olarak uygulamaya çalışmıştı. Vakaların hızla artmasıyla da bu uygulamadan vazgeçilmişti. Pek çok bilim insanı sürü bağışıklığı planının salgını önlemede yetersiz olacağını düşünüyor. Uzmanlara göre, sürü bağışıklığı koronavirüse karşı etkili bir yöntem değil. Peki bunun nedenleri neler?

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI NEDİR?

Sürü bağışıklığı, toplumda yeterli sayıda insanın, herhangi bir enfeksiyona karşı topluca bağışıklı olduğu durumu ifade eder. Bu durum hastalığın yayılmasını etkili bir şekilde engelleyebilir.

Sürü bağışıklığı için, bağışıklığın aşıdan mı yoksa hastalığa yakalanmış insanlardan mı kaynaklandığı önemli değildir. Önemli olan, bağışıklı olmalarıdır.

Bir görüşe göre, COVID-19 olarak adlandırılan yeni koronavirüs enfeksiyonu ile giderek daha fazla insan enfekte olduğunda, iyileşen ve daha sonra gelecekteki enfeksiyonlara karşı bağışıklı olan insan sayısı artacaktır.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nda Gelişen Enfeksiyon Hastalıkları profesörü Martin Hibberd'e göre, “Nüfusun yaklaşık %70'i enfekte olup iyileştiğinde, çoğu insanın enfeksiyona dirençli olması nedeniyle salgınlar daha yavaş ilerler" ve buna da sürü bağışıklığı denir.

"NÜFUSUN YÜZDE 70'İ ENFEKTE OLUP İYİLEŞTİĞİNDE SALGIN YAVAŞLAR"

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nda Gelişen Enfeksiyon Hastalıkları profesörü Martin Hibberd'e göre, “Nüfusun yaklaşık %70'i enfekte olup iyileştiğinde, çoğu insanın enfeksiyona dirençli olması nedeniyle salgınlar daha yavaş ilerler" ve buna da sürü bağışıklığı denir.

İNGİLTERE SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI PLANINDAN VAZGEÇTİ

İngiltere ise, “Sürü bağışıklığı” yani nüfusun büyük çoğunluğunun enfeksiyona bağışıklık geliştirmesi planını uygulamaya çalışmış ama bilançonun hızla ağırlaşması nedeniyle bu stratejisinden vazgeçmek zorunda kalmıştı.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI NEDEN ETKİSİZ KALDI?

Epidemiyolog Gideon Meyerowitz-Katz'ın Science Alert'ta yayınlanan makalesinde sürü bağışıklığının yeni tip koronavirüs'e (COVID-19) karşı neden etkisiz kaldığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta, İngiltere'de sürü bağışıklığı modeli ortaya atılmıştı. Uzmanlar, sürü bağışıklığının iddia edildiği gibi yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı koruyucu bir yöntem olmadığını ileri sürüyor. Gideon Meyerowitz-Katz, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının günlük olarak takip edilmesi gereken, çok değişken bağlı ve öngörülemez yapısının olduğunu belirtti.Gideon Meyerowitz-Katz, sürü bağışıklığı günümüz koşullarında yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadelede bir seçenek olmadığını ifade etti. Gideon Meyerowitz-Katz'a göre aşı olmadan toplum bağışıklığından bahsetmek bilimsel açıdan doğru değil.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞININ DIŞINDA FARKLI YÖNTEMLER DE VAR

MIT Üniversitesinin resmi yayın kuruluşu MIT Tech-Review'ın Baş editörü Antonio Regalado sürü bağışıklığına ilişkin şunları söyledi: “Tıp biliminin tecrübelerine göre, bir salgını tamamen durdurmanın teorik olarak üç yolu var.

Birinci yol insanların hareketine kısıtlama getirmek, mümkün olduğunca test yaparak hastaları izole etmek.

İkinci yol aşı, ancak korona virüsünde şu anda en az 12 aya ihtiyaç var.

Üçüncü yol ise, yeteri kadar insanın virüsü alması sonrası sürü bağışıklığı fasılasının başlaması ve yayılımın doğal sistem içinde yavaşlayarak yok olması. Ancak bu yolun sonuçları korkunç da olabilir…

Ancak virüs kontrolden çıkarsa, eninde sonunda birçok insana gelecek ve eğer yeteri kadar bağışıklığı kuvvetli insan varsa virüs, daha fazla yayılamadan yok olacak.

KORONAVİRÜSE KARŞI UYGULANACAK BİR YÖNTEM DEĞİL

Science Alert isimli dergi için bir makale kaleme alan Epidemiyolog Gideon Meyerowıtz-Katz’a göre koronavirüs salgını günden güne takip edilmesi gereken öngörülemez bir yapıya sahip.

Epidemiyolog Meyerwotız-Katz’a göre sürü bağışıklığı günümüz koşullarında koronavirüs ile mücadelede bir opsiyon bile değil. Çünkü, aşı olmadan toplum bağışıklığı yaratmak bilimsel olarak mümkün değil.

Dünya’nın dört bir yanında koronavirüse karşı aşı çalışmaları sürse de henüz geliştirilmiş değil. Devam eden aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda kullanıma sunulabilmesi için 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörülüyor.

Koronavirüsün Avrupa’yı vurmasının ardından birçok ülke sıkı önlemler almış, karantina uygulamaları başlatmıştı. İngiltere ise, “Sürü bağışıklığı” yani nüfusun büyük çoğunluğunun enfeksiyona bağışıklık geliştirmesi planını uygulamaya çalışmış ama bilançonun hızla ağırlaşması nedeniyle bu stratejisinden vazgeçmek zorunda kalmıştı.