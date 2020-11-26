Suriye sınırında duvar yapımı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak il sınırlarında duvar örme işlemleri tamamlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Soylu, ”911 kilometrelik Suriye sınırımızda 837 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu planlanmış, 832 kilometresinde duvar kurulumu tamamlanmıştır” dedi.

Suriye sınırına duvar örme işlemleri 2015 yılında başlanmıştı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile Bahar Kalkanı hareketinin yapıldığı Suriye sınır hattı ile tüm Suriye sınır hattına duvar örülmesi tamamlandı.

Suriye sınırında 4 metre yüksekliğinde duvar, yol ve muhtelif sayılarda gözetleme kulesi, geçiş kapısı ve elektrik altyapısı çalışmaları tamamlandı. Suriye sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların konulduğu sınır hattındaki duvarların üzerine jiletli tel de çekildi.

Kilis'te konuşlu bulunan 1'inci Hudut Alay Komutanlığı, Hatay'da konuşlu bulunan 2'inci Hudut Alay Komutanlığı, Şanlıurfa'da bulunan 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı, Mardin Kızıltepe'de konuşlu bulunan 4'üncü Hudut Alay Komutanlığı ile Silopi'de konuşlu bulunan 8'inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki 911 kilometrelik Suriye sınırında 837 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu planlanmış, 832 kilometresinde duvarın yapılması tamamlandı.