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Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 6 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçları için geri sayım

Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye 26 milyon TL'ye ulaştı. Peki, 6 Ekim Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

Güncel 06.10.2020, 15:07
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Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 6 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçları için geri sayım

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da bu akşam çekiliş var. Son olarak 4 Ekim'de çekilişi yapılan Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 26 milyon 24 bin 602 TL oldu.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Süper Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak çekilecek ve izlenebilecek.

SÜPER LOTO ONLİNE NASIL OYNANIR?

Süper Loto yeni dönemde bayilerin yanı sıra artık online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresinde Süper Loto'yu online olarak oynayarak kupon doldurabilirsiniz.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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