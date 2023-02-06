SunExpress'ten Deprem Bölgesine Destek SunExpress Afet Bölgesine 8 Özel Uçuş Düzenliyor

SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye en kısa sürede ulaştırmak amacı ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlarının koordinasyonuyla 8 özel uçuş organize etti. Ayrıca, deprem bölgesine gönderilen tüm insani yardım malzemeleri için ücretsiz yurt içi kargo hizmeti verecek.

SunExpress'in gönüllü çalışanlarından oluşan “Guardian Angels” ekibi ise resmi kurumlar tarafından açıklanan ihtiyaç listesine göre gerekli malzemelerin toplanması ve transferi için harekete geçti.

Bununla birlikte, SunExpress, 6-13 Şubat 2023 tarihleri arasında depremden etkilenen illerden Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Mardin ve Malatya kalkışlı/varışlı tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda ücretsiz bilet değişikliği ve iptal hakkı sunacak.