Sümela’nın hazineleri nerede?

ŞEREF ÖZATA'nın haberi

4 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından, 25 Mayıs 2019 tarihinde tekrar ziyarete kısıtlı olarak açılan Sümela Manastırındaki restorasyon 2020 yılı sonunda tamamlanacak. n Sümela manastırını görmeye giden ziyaretçiler, manastır içerisindeki birinci avluya kadar olan ilk bölümü, gezebiliyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı, Sümela Manastırı ve kompleksinde sürdürülen tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra, Bu tarihi eserin UNESCO Dünya Kültür Miras Daimi Listesi'nde yerini almasına yönelik işlemleri başlatacak.

Sümela’nın hazinesi nerede?

Devlet Arşivlerinde yer alan kayıtlara göre;

1925 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Şükrü Saraçoğlu Başbakanlık’a yazdığı yazı ile Sümela Manastırı’nda define ve kıymetli bazı eşyaların çıkarıldığına dair hükümete ihbarda bulunmuştur. Bunun üzerine çıkarılan bazı define ve kıymetli eşyaların Ankara’ya götürüldüğü belirtilmiştir.

Arşivde yer alan resmi yazışmalara göre define olarak söz edilen manastırda bulunan ve kayıt altına alınan eserler arasında,

• Bir adet altın yaldızlı hızmayla kaplanmış bir taç

• Bir sandık içinde gümüşle altın yaldızlı, üzerinde Rusça yazılı mine ve taşlarla süslenmiş tabak takımı

• 125 gram ağırlığında etrafı yeşil taşlarla süslü, etrafı işlemeli hac ve ayağı

• 350 gram ağırlığında altın yaldızlı gümüş ayaklı kupa

• Sekiz adet üçer kilo ağırlığında yedi parça kupayla birlikte kaşık takımı

• İki adet 250 kilogram ağırlığında kilise şeklinde kahve şeker kutuları

• Bir kilo 600 gram ağırlığında gümüş sini

• Bir kg ağırlığında yedi parça gümüş tepsi, çok sayıda el yazması kitap bulunmaktadır.

Sümela’nın hazinelerinin nerede olduğuna dair bugüne kadar net bir cevap alınmamıştır. Trabzonlular, neredeyse 100 yıllık kayıp olan Sümela’nın hazinelerinin peşini bırakmıyor. Bir yandan sivil takip sürerken diğer yandan Trabzon milletvekilleri ,bu konuyu sık sık Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirerek, Turizm ve kültür Bakanlığını harekete geçirmek ve 1925 yılında Trabzon dan alınıp Ankara’ya götürülmek üzere teslim edilen hazinenin izini sürüyorlar.

Bugüne kadar Sümela’nın define ve kıymetli eşyaların nerede olduğuna dair net bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak Trabzonlular, ısrarla Sümela ‘nın hazinesinin izini sürüyor.

Sümela Manastırı’ndan çıkarılan ve dünya mirası olabilecek değerdeki eserlerin Trabzon’a geri getirilmesi isteniyor.. Bu değerli eserlerin Maçka İlçesinde kurulacak bir müze ile sergilenerek insanlığın hizmetine sunulması gerektiğine inanıyorlar.

Restorasyon 2020'de bitirilecek

Öte yandan Sümela da başlatılan Restorasyonu ve çevre düzenlemesi kapsamında patika yollarda duvar ve derz yapımı, döşemelerin ve merdivenlerin ahşapla kaplanması, mutfak, ayazma, papaz odası ve keşiş odalarını kapsayan bölümlerde askıya alma ve restorasyon imalatları tamamlanan Sümela Manastırı'nda, su kemerleri ve giriş bölümü üzerinde yer alan kayalık yüzeylerdeki taş temizleme işleri, dış avlu ve giriş bölümü yapıları olan tuvalet, bilet gişesi ile yine su kemerlerinin restorasyonları da tamamlandı.

Sümela çevresindeki taş düşme tehlikesi önlemleri 2'nci etap işi kapsamında, giriş kapısı üzerinde düşme tehlikesi bulunan bin 600 tonluk kaya bloğunun yerine sabitlemesi ve çelik ağla bohçalaması yapıldı.

Bu yüzey dışındaki kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yürütülecek. Ardından manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Sümela Manastırı restorasyonu 2020 yılı sonunda tamamlanacak ve birimleri ziyaretçilere açılacak.