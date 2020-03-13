Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
98038
ALTIN
322.197
DOLAR
6.2873
STERLİN
7.8315
EURO
6.9868

Sümela’nın hazineleri nerede?

Kültür ve Turizm Bakanlığın tarafından 22 Eylül 2015 tarihinde ziyarete kapatılan ve yenileme çalışmalarına başlanan Sümela Manastırı’nın kaybolan hazineleri esrarını koruyor. 

Sümela’nın hazineleri nerede?

Kültür ve Turizm Bakanlığın tarafından 22 Eylül 2015 tarihinde ziyarete kapatılan ve yenileme çalışmalarına başlanan Sümela Manastırı’nın kaybolan hazineleri esrarını koruyor. 

13 Mart 2020 Cuma 12:16
18 Okunma
Sümela’nın hazineleri nerede?

  • ŞEREF ÖZATA'nın haberi

4 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından, 25 Mayıs 2019 tarihinde tekrar ziyarete kısıtlı olarak açılan Sümela Manastırındaki restorasyon 2020 yılı sonunda tamamlanacak. n Sümela manastırını görmeye giden ziyaretçiler, manastır içerisindeki birinci avluya kadar olan ilk bölümü, gezebiliyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı, Sümela Manastırı ve kompleksinde sürdürülen tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra, Bu tarihi eserin UNESCO Dünya Kültür Miras Daimi Listesi'nde yerini almasına yönelik işlemleri başlatacak.

Sümela’nın hazinesi nerede?

Devlet Arşivlerinde yer alan kayıtlara göre;

1925 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Şükrü Saraçoğlu Başbakanlık’a yazdığı yazı ile Sümela Manastırı’nda define ve kıymetli bazı eşyaların çıkarıldığına dair hükümete ihbarda bulunmuştur. Bunun üzerine çıkarılan bazı define ve kıymetli eşyaların Ankara’ya götürüldüğü belirtilmiştir.

Arşivde yer alan resmi yazışmalara göre define olarak söz edilen manastırda bulunan ve kayıt altına alınan eserler arasında,

•             Bir adet altın yaldızlı hızmayla kaplanmış bir taç

•             Bir sandık içinde gümüşle altın yaldızlı, üzerinde Rusça yazılı mine ve taşlarla süslenmiş tabak takımı

•             125 gram ağırlığında etrafı yeşil taşlarla süslü, etrafı işlemeli hac ve ayağı

•             350 gram ağırlığında altın yaldızlı gümüş ayaklı kupa

•             Sekiz adet üçer kilo ağırlığında yedi parça kupayla birlikte kaşık takımı

•             İki adet 250 kilogram ağırlığında kilise şeklinde kahve şeker kutuları

•             Bir kilo 600 gram ağırlığında gümüş sini

•             Bir kg ağırlığında yedi parça gümüş tepsi, çok sayıda el yazması kitap bulunmaktadır.

Sümela’nın hazinelerinin nerede olduğuna dair bugüne kadar net bir cevap alınmamıştır. Trabzonlular,  neredeyse  100  yıllık kayıp olan Sümela’nın hazinelerinin peşini bırakmıyor. Bir  yandan sivil takip sürerken diğer yandan  Trabzon milletvekilleri ,bu konuyu sık sık Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirerek, Turizm ve kültür Bakanlığını harekete geçirmek ve 1925 yılında Trabzon dan alınıp Ankara’ya götürülmek üzere teslim edilen hazinenin izini sürüyorlar.

Bugüne kadar Sümela’nın define ve kıymetli eşyaların nerede olduğuna dair net bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak Trabzonlular,  ısrarla Sümela ‘nın hazinesinin  izini sürüyor.

Sümela Manastırı’ndan çıkarılan ve dünya mirası olabilecek değerdeki eserlerin Trabzon’a geri getirilmesi isteniyor.. Bu değerli eserlerin Maçka İlçesinde kurulacak bir müze ile sergilenerek insanlığın hizmetine sunulması gerektiğine inanıyorlar.

Restorasyon 2020'de bitirilecek

Öte yandan Sümela da başlatılan Restorasyonu ve çevre düzenlemesi kapsamında patika yollarda duvar ve derz yapımı, döşemelerin ve merdivenlerin ahşapla kaplanması, mutfak, ayazma, papaz odası ve keşiş odalarını kapsayan bölümlerde askıya alma ve restorasyon imalatları tamamlanan Sümela Manastırı'nda, su kemerleri ve giriş bölümü üzerinde yer alan kayalık yüzeylerdeki taş temizleme işleri, dış avlu ve giriş bölümü yapıları olan tuvalet, bilet gişesi ile yine su kemerlerinin restorasyonları da tamamlandı.

Sümela çevresindeki taş düşme tehlikesi önlemleri 2'nci etap işi kapsamında, giriş kapısı üzerinde düşme tehlikesi bulunan bin 600 tonluk kaya bloğunun yerine sabitlemesi ve çelik ağla bohçalaması yapıldı.

Bu yüzey dışındaki kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yürütülecek. Ardından manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Sümela Manastırı restorasyonu 2020 yılı sonunda tamamlanacak ve  birimleri ziyaretçilere açılacak.

CHP'li Ahmet Kaya, Sümela'nın hesabını soruyor
CHP'li Ahmet Kaya, Sümela'nın hesabını soruyor
Son Güncelleme: 13.03.2020 13:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nisan ayı sonuna kadar tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Nisan ayı sonuna kadar tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüslü hasta sayısı 2 oldu!
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüslü hasta sayısı 2 oldu!
Beklenen haber geldi: Okullar kaç gün tatil olacak?
Beklenen haber geldi: Okullar kaç gün tatil olacak?

banner363

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim