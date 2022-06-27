Sullivian: Erdoğan ile Biden Madrid'de görüşebilir

NATO liderler zirvesi 28-30 Haziran'da İspanya'da yapılacak. Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak üzere Madrid’e gidecek.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Madrid'deki zirvede ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşebileceğini bildirdi.

Sullivan, ayrıca "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki tüm sorunların Madrid Zirvesi'nde çözülmesine beklemiyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularına ilişkin bir açıklama yaptı. Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Türkiye ile yarın Madrid'de dörtlü görüşme yapmayı önerdim" açıklamasını yaptı.