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Süleyman Soylu’nun danışmanından AA’ya: Bu ne kahpeliktir bu ne şerefsizliktir

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan'ın Bakan Mustafa Varank ile Bakan Bekir Pakdemirli'ye "19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük?" diye sormasına, Soylu’nun Danışmanı Mazhar Yıldırımhan "Bu ne kahpeliktir. Bu ne şerefsizliktir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Güncel 21.05.2021, 22:59
Süleyman Soylu’nun danışmanından AA’ya: Bu ne kahpeliktir bu ne şerefsizliktir

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sorduğu soru iki bakanı şaşırtmıştı.

AA muhabiri, “19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?” ifadelerini kullanmıştı.

SOYLU’NUN DANIŞMANINDAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Danışmanı Mazhar Yıldırımhan da sosyal medya hesabından sorulan soruya ve Anadolu Ajansı’na tepki gösterdi.

Yıldırımhan, “AA Genel müdürü acilen istifa etmelidir. Bu ne kahpeliktir. Bu ne şerefsizliktir. AA muhabiri üzerinden Süleyman Soylu’ya ve hükümete suikast düzenlenmiştir” ifadelerini kullandı.

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