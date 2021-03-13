Süleyman Soylu’nun annesi vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu vefat etti. 75 yaşındaki Soylu’nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Servet Soylu için yarın öğle namazını müteakiben İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Soylu törenin ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilecek.

Vefat haberini alan Süleyman Soylu, babasıyla birlikte, annesinin tedavi gördüğü hastaneye gitti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi bir süre önce corona virüsü tedavisi görmüştü. Bakan Soylu, eşi ve kızı da geçen yıl ekim ayında corona virüsüne yakalanmıştı. Soylu, bir kısmı hastanede olmak üzere yaklaşık üç haftalık tedavisinin ardından tekrar görevinin başına dönmüştü