Süleyman Soylu korona tedavisinin ardından dikkat çeken açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Depremde ve afetlerde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin alabilme kabiliyeti söz konusu değildir" dedi. İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında, İzmir'de deprem değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Soylu, "Depremde ve afetlerde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin alabilme kabiliyeti söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

DEPREM ÇALIŞMALARI HAKINDA BİLGİ VERDİ

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Soylu, "Bir taraftan çadır kentler yapıldı, ardından iaşe, yemek, tüm ihtiyaçlar karşılandı. Bunlar hep birlikte yapıldı. Şundan da çok memnunum; İzmir'de çok ciddi bir uyum var, buna ilişkin büyük memnuniyetimi ifade etmek isterim, bundan sonra da böyle devam eder" ifadelerine yer verdi.

"KİMSE KENDİNE ÇOK FAZLA GÜVENMESİN"

Kovid-19 tedavisi gören Soylu, "Biraz daha iyileştim. Kolay bir dönem geçmedi. Şunu ifade etmem lazım; bu da bir afet, karşı karşıya kaldığımız korumalı bir afet" dedi. Soylu, "Evin içine dikkat edersek birçok meseleyi çözebilme kabiliyetine sahip oluruz. Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz. Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin" diye konuştu.