banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Jeff Bezos'u solladı; işte dünyanın en zengin ismi
Jeff Bezos'u solladı; işte dünyanın en zengin ismi
Bitcoin'de rüzgar tersine döndü!
Bitcoin'de rüzgar tersine döndü!
Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni belli oldu
Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni belli oldu
Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine SİHA satışı yapacak
Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine SİHA satışı yapacak

Süleyman Soylu konuştu, Sedat Peker Twitter'da takipçi rekoru kırdı

Sedat Peker'in Twitter'daki takipçi sayısı son 24 saatte yaklaşık 267 bin arttı

Güncel 25.05.2021, 09:11
Süleyman Soylu konuştu, Sedat Peker Twitter'da takipçi rekoru kırdı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya platformu Twitter üzerindeki takipçi sayısının, yaşanan tartışmalarla birlikte son 24 saatte 267 bin 431 arttığı görüldü.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı iddialarla ilgili tartışmalar sürüyor.

Peker, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanırken, Twitter üzerindeki takipçi sayısının son 24 saatte 267 bin 431 arttığı görüldü. Peker'in takipçi sayısı 922 Bini aştı.

#sedat peker
Yorumlar (0)
23°
açık