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Süleyman Soylu istifasını açıkladı: "Sorumluluk bana ait"

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Süleyman Soylu istifasını açıkladı: "Sorumluluk bana ait"

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden ayrıldığını açıkladı.

12 Nisan 2020 Pazar 21:31
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Süleyman Soylu istifasını açıkladı: "Sorumluluk bana ait"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık görevinden ayrıldığını açıkladı. Soylu istifasını şu sözlerle açıkladı:

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.


Başlangıçta kısıtlı  saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı...


Yaşadığım  onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan  bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.


İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı  bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı.


Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...


Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum...


Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık..
Allah milletimizi korusun...

Saygılarımla
Süleyman Soylu"

"ELEŞTİRİLERİ DE HAKARETLERİ DE KABUL EDİYORUM"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuşan Soylu, "Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim." dedi.

İşte Hakan'ın yazısının ilgili kısmı:

Dün öğleden sonra... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu aradım... Telefonda tam “Neden böyle oldu Sayın Bakan, nasıl oldu?” falan diyecektim ki... Bakan Soylu, “Eleştirileri aldım, kabul ettim” deyiverdi. Bakan Soylu, cuma akşamı bir-iki saat içinde yaşananlarla ilgili olarak konuştu. Ben sordum, o cevapladı... İşte Soylu’dan önemli açıklamalar...

- KARAR ALDIK ÇÜNKÜ: Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldık. Çünkü bu kararın üretim ve tedarik zincirine zarar vermeyeceğini düşündük. Bu açıdan önemli bir karardır.

- SINIRLI BİRİKME: Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Tecrübem var. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum.

- ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİM: Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim.

- ÜÇ GÜN ÖNCE: Biz diğer ülke örneklerini inceledik. O örneklerde şunu gördük: İki-üç gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasakları marketlere büyük bir hücumu getiriyor. Böyle bir şey yaşanmasın istedik.

- NEDEN 23.59 DEĞİL: Saat 21.00 itibarıyla marketler kapanıyor. Bunu düşünerek yasak kararını 21.00’den sonra ilan ettik. Bazıları 23.59’da ilan etseydiniz diyor. Ancak o zaman da insani açıdan büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bir ziyarete gitmiş, bir yere gitmiş insanlarımız açısından çok büyük sorun olacaktı. Birkaç saat öncesinden haber verilmesi gerekliydi. 

- RİSK VARDI: Vatandaşımız yasağın ilanihaye devam edeceğini düşünüyor. Sınırlı birikmenin nedeni budur. Ama şundan eminim: Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak bir risk olacaktı. Sonuçta o saatte sokağa çıkanların sayısı 250 bin-300 bin civarındadır.

- HERKES EVDE: Sonuç olarak baktığımızda herkes evlerine çekildi... Gece saat 00.05 itibariyle bu başarıyla sağlandı. Sokaklarda kimse kalmadı.

- BU GECE BİTİYOR: Sokağa çıkma yasağı, hafta içine sarkmayacak. Bu kesin. Pazar gecesi (bu gece) saat 24.00 itibarıyla yasak bitecek.

Son Güncelleme: 12.04.2020 22:09
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