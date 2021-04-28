Süleyman Soylu: İstanbul’da polis büyük bir katliamı engelledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Funda Görey'in sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, tam kapanma nedeniyle otogarlarda yaşanan yoğunluğu fırsat bilen terör örgütü PKK'nın kanlı bir plan içinde olduğunu anlattı.

Terör örgütü PKK'nın yavaş yavaş eridiğini söyleyen Bakan Soylu, "İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor. Terör örgütü mensuplarından bizim etkisiz olarak söylediğimiz ama kırmızı listeden birinin de ismini söyleyeceğim. 18-20 gündür ifadesini alıyoruz. Çok önemli şeyler söyledi. Terör örgütünün kimlerle bağlantılı olduğunu, arkamızdan nasıl kumpaslar çevrildiğini anlattı. Hepsini açıklayacağım. Bu yıl ikna yoluyla terör örgütünden koparıp Türkiye'ye getirdiğimiz kişi sayısı 63" şeklinde konuştu.