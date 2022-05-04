Süleyman Soylu İdlib’de çocuklara Trabzonspor forması giydirdi

Türkiye, Suriye iç savaşından etkilenen ve hem kendi ülkesinde hem de sınırları ötesinde mülteci konumuna düşen insanlar için yaşam ortamları inşa etmeye devem ediyor.

Bu kapsamda İdlib'de AFAD koordinasyonunda inşa edilen 57 bin briket ev daha sahiplerine teslim edildi.

Düzenlenen anahtar teslim törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Yetim köyünün açılışını yaptı

Bakan Soylu törende yaptığı konuşmanın ardında Türk sivil toplum kuruluşlarınca yaptırılan yetim köyü ile cami ve çocuk oyun alanlarının açılışını gerçekleştirdi.

Soylu, Kemmune bölgesinde yeni evine yerleşen bazı aileleri ziyaret ederek, bayramlaştı.

Soylu, ziyaretlerinde ailelere yeni evlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Camiyi açtı, çocuklarla ilahi söyledi

Ardından aynı bölgedeki Bayındır Memur-Sen Necmettin Erbakan Camisi'nin açılışını yaptı.

Burada öğle namazını kılan Soylu, Türk Diyanet Vakfınca inşa edilen okulu gezdi, hayırseverlerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Soylu, Killi bölgesinde Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce (KIYAMDER) yaptırılan 256 konutluk yetim köyünün açılışını yaptı, köy hakkında dernek yetkililerinden bilgi aldı.

Buradaki camiyi de gezen Soylu, çocuklarla ilahi söyledi.

Çocuklarla top oynadı

Halı saha ve oyun parkının da açılışını gerçekleştiren Soylu, Trabzonspor forması giyen çocuklarla bir süre futbol oynadı.

Çocukların, "Bize her yer Trabzon" sloganı Bakan Soylu ve beraberindekileri gülümsetti.

Soylu daha sonra Türk Diyanet Vakfınca Der Hasan bölgesinde yapılan yetim köyüne geçti.

Çocukların gösterilerini izleyen Soylu, sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.