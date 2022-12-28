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Süleyman Soylu'dan Belediyelerde Yürütülen Terör Soruşturmaları ile İlgili Basın Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Güncel 28.12.2022, 15:29 28.12.2022, 15:30
Süleyman Soylu'dan Belediyelerde Yürütülen Terör Soruşturmaları ile İlgili Basın Açıklaması

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